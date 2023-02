Vous incarnez un grand chevalier qui revient dans sa contrée natale et se trouve sous l'emprise d'une force sinistre et mystérieuse.

Éditeur : The Arcade Crew Développeur : Berzerk Studio Genre : Metroidvania Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen / Japonais / Portugais / Russe.

posted the 02/28/2023