Éditeur : Playstack

Développeur : Cold Symmetry

Genre : Action/RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Pour la première fois, Mortal Shell: Complete Edition vous propose tous les DLC et mises à jour de contenu dans un incroyable pack.Comprise dans Mortal Shell: Complete Edition, l'extension bien différente Virtuous Cycle, un mode roguelike complètement nouveau qui ajoute de la violence aléatoire et répétable à Fallgrim.Il y a également Hadern, autrefois votre mystérieux professeur, vous pouvez maintenant le maîtriser dans Mortal Shell en tant que cinquième personnage jouable.Mortal Shell: Complete Edition comprend également la mise à jour de contenu Rotten Autumn, qui ajoute des coloris d'Enveloppe uniques, une nouvelle mini-quête, un puissant nouveau mode photo et une bande-son de boss alternative du groupe de black metal Rotting Christ.