Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Team Hindsight

Genre : Aventure/Point and click

Disponible sur PC/Switch/Mobile

Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : 6 Décembre 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Et si les objets physiques de tous les jours, les choses qu’on peut tenir en main, étaient de véritables fenêtres sur le passé ? Jetez un œil sur les souvenirs lointains et sur les futurs inconnus dans Hindsight.Par les créateurs de Prune, Hindsight est un jeu d’exploration narrative qui s’étend sur toute la vie d’une femme, de sa naissance à aujourd’hui, alors qu’elle tente de donner un sens à son existence. Revisitez la maison de son enfance, faites le tri dans ses affaires personnelles et franchissez les fenêtres de souvenirs perdus dans le temps.Dans Hindsight, vous devez ralentir et faire attention aux moindres petits détails oubliés. Rassemblez les pièces du puzzle et changez de point de vue, jusqu’à trouver la juste perspective pour plonger au cœur du passé.Les souvenirs et les rêves depuis longtemps oubliés s’entrechoquent. Attardez-vous autant que vous le souhaitez, mais tôt ou tard, vous devrez regagner le présent.Qu’allez-vous emporter ? Et qu’allez-vous abandonner ?