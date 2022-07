Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : DINOGOD

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Néerlandais / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois / Turc.

Vous pilotez le Desert Raptor MKII, un mecha d'une puissance extraordinaire. Il s'agit d'un véhicule de combat intégralement personnalisable qui peut être équipé de toute une gamme de systèmes d'attaque : armes de mêlée lourdes et lourdement alimentées, armes de siège vapo-hydrauliques, armes à feu explosives et bien plus encore. Il peut aussi être doté d'une variété de systèmes défensifs : propulseurs à haute vitesse, turbos d'accélération, boucliers de combats, entre autres.