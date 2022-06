Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Free Lives

Genre : FPS

Prévu sur PC

Date de sortie : 2023

Langue : Anglais

Anger Foot, c'est un festival de portes qu'on défonce et de culs à botter — le tout à vitesse grand V. Découvrez Shit City, la métropole turbo-caféinée et sa belle brochette de frappes interlopes qu'il va falloir fumer comme il se doit.Laissez parler les pieds les plus dangereux du monde et mettez-les dans la gueule d'ennemis anthropomorphes hauts en couleur. Karcherisez des taudis, des égouts, et des gratte-ciel, tout en récupérant de nouvelles armes, débloquant de nouvelles pompes, et améliorant vos pouvoirs de manière incroyable et parfaitement absurde. Faites le ménage à coups de pompe et de pétard, en ne laissant dans votre sillage que des portes défoncées, des os brisés, et des boissons énergisantes vidées.