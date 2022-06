" Je voulais clarifier quelque chose à propos du scoping : c’est une partie normale, nécessaire et saine du développement d’un jeu. Je peux vous garantir que tous les jeux AAA auxquels vous avez joué ont été soumis à un scoping régulier pendant leur développement.



Le but est de s’assurer que l’équipe est concentrée sur une vision claire et qu’elle peut réaliser le jeu dans le temps imparti sans se tuer à la tâche. Les jeux qui n’ont pas été évalués correctement ont souvent des retards et des problèmes, ce que nous devrions essayer d’éviter autant que possible..