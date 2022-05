Divers



Pas fan de sa voix perso XD. Pas fan de sa voix perso XD.

Ce sont les premiers pas de SAM, un personnage charismatique qui suit les tendances et les derniers développements du monde numérique. Anna Karina Pinto, directrice du marketing d'entreprise de Samsung Brésil, a déclaré qu'elle jouera désormais un rôle important dans les campagnes de sensibilisation de Samsung destinées aux jeunes consommateurs, en particulier la génération Z.

CoucouVu le titre, pour ceux qui ne voient pas de quoi on va parler : en juin 2021 un leak d'une compagnie brésilienne semblait montrer la nouvelle version de l'assistante virtuelle de la marque sud-coréenne Samsung, répondant au nom évident de "Sam". De simple "icone avec des yeux", Sam devient alors un personnage virtuel 3D féminin, visuellement dans les style "Disney Pixar".Ni une ni deux, Internet s'enflamma et Sam deviendra, à l'instar d'une Tifa et autre Lara Croft, un modèle pour de nombreux fanarts "safe for work" mais aussi évidemment "non safe for work" (NSFW, ou autrement dit le cul XD). Un vrai phénomène Internet qui poussera des gens à vouloir Samsung officialiser le personnage en bonne et du forme.La nouvelle version de Sam ne fut jamais officiellement utilisé par Samsung... Jusqu'à aujourd'hui (enfin la semaine dernière précisément) où Sam (officiellement nommée SAM) apparaît désormais avec cette nouvelle apparence sur le compte sud-américain de la marque. Comme un employé réel, Sam est officiellement introduite comme une "Samsung experte". Pour l'instant, elle est cantonnée à l'Amérique du Sud, elle devrait aussi apparaître in-app afin de donner des indications et autres conseils d'utilisateurs.Peut être un feat' avec Suzukube un jour