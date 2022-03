Vous incarnez Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d’un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Pour se sauver, et sauver toute l’humanité, elle doit se frayer un chemin à travers un château infesté de démons invoqués par Gebel, son vieil ami, dont le corps et l’esprit se sont presque entièrement cristallisés.

DLC : Aurora ( Child of Light ) / Gratuit Prévu sur PC/PS4/XOne Date : 31 Mars 2022 -Plus tard sur Switch-

posted the 03/30/2022 at 01:30 PM by nicolasgourry