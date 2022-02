Découvrez comment l'histoire de River City Girls a commencé !Rejoignez Kunio, Riki, Misako et Kyoko pour de l'action beat-'em-up 16 bits en coopération -Officiellement traduit et sorti en dehors du Japon pour la toute première fois !

Éditeur : Arc System Works Développeur : WayForward Genre : Beat Them All Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Date de sortie : 14 Février 2022 (Switch) Printemps 2022 (PC/PS5/PS4/XSX/XOne)

posted the 02/07/2022 at 06:45 PM by nicolasgourry