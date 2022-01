Éditeur : Dotemu

Développeur : Dotemu

Genre : Sport

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch/Stadia

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois.

25 ans plus tard, lancer des disques volants sur votre adversaire est toujours aussi fun.Suite de Windjammers, grand classique cultissime de la NEO-GEO.Avec des adversaires et des niveaux inédits, des mécaniques flambant neuves, ou encore de nouvelles techniques de lancers surpuissantes, cet opus explosif vous fera vivre une expérience hors du commun. Domptez le tir frappé, l’amortie, le saut, le smash, sans oublier le redoutable EX MOVE, et laissez-vous captiver par une bande-son décoiffante issue tout droit des années 90.