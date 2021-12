Éditeur : Coffee Stain Publishing

Développeur : Ghost Ship Games

Genre : FPS

Disponible sur PC/XOne

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : Janvier 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Ukrainien / Italien / Japonais / Coréen / Turc.

Deep Rock Galactic arrive sur PS4 et PS5 en janvier 2022 !

https://twitter.com/JoinDeepRock/status/1466001069989937154

Le jeu est accès sur le Co-op jusqu'à 4 joueurs.Vous devrez travailler en équipe pour creuser, explorer et combattre dans un énorme système de grottes remplies de hordes de terribles ennemis et de ressources précieuses.Votre but est de survivre dans le système de grottes le plus hostile de la galaxie !