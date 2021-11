Par le développeur deDécouvrez un monde dans lequel vous devrez manipuler vos adversaires aussi bien que vos cartes.Trompez les gens de la France du XVIIIe siècle. Entraînez-vous à tricher en marquant vos cartes, en exécutant des faux mélanges, des fausses coupes, des échanges de jeux et bien plus encore ! Utilisez vos gains mal acquis pour financer votre accession au monde très fermé des tables où l'on joue gros.Découvrez une conspiration qui vous fera passer des cercles de jeu locaux à la table du roi.Un conseil, cependant : ne vous faites pas attraper. Vos camarades de jeu n'apprécient guère les tricheurs...

posted the 11/30/2021 at 06:00 PM