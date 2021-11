Il se base sur l’univers et l’histoire des Trois Royaumes. Le scénario se place à la fin de la dynastie Han, où les seigneurs de guerre du pays rivalisaient les uns avec les autres. Le grand Guan Yu est remplacé par Kunio, tandis que d’autres célèbres personnages de la série seront aussi présents en tant que seigneurs de guerre ou tacticiens : Gouda (Liu Bei), Godai (Zhang Fei), Sawaguchi (Zhang Bao), Nishimura (Zhang Jue) et Momozono (Tennin).-12 personnages jouable.-Jouable en coopératif jusqu’à 4 joueurs.

Éditeur : Arc System Works Développeur : APlus Games Genre : Beat Them All Prévu sur PC/PS4/Switch Date de sortie : 16 Décembre 2021 (Switch / Japon) Avril 2022 (PC/PS4)

posted the 11/26/2021 at 09:50 AM by nicolasgourry