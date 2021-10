Éditeur : Raw Fury

Développeur : Bytten Studio

Genre : RPG

Prévu sur PC/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais.

Bienvenue à New Wirral, une île perdue habitée par des créatures plus étranges que dans vos rêves les plus fous (ou que vos pires cauchemars) et des gens courageux qui utilisent des cassettes pour se transformer afin de combattre. Si vous voulez pouvoir rentrer chez vous, vous allez devoir explorer le moindre recoin de l'île et enregistrer les monstres sur vos fidèles cassettes pour gagner leurs pouvoirs !