Membres d'une famille de mystiques en quête de connaissances, votre cousine Luridia et vous errez séparément en quête de toute rumeur concernant les pouvoirs occultes. Après avoir découvert une fosse démoniaque dans un village, les lettres fréquentes de Luridia ne vous parviennent plus.Quelque chose de terrible s'est passé.Vous n'avez d'autre choix que de visiter ce hameau désolé sous un ciel sombre et fantomatique. Qu'a donc découvert Luridia ? Quel terrible pouvoir le village a-t-il déterré ?

