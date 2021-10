Maintenant que l'ultime perso d'Ultimate a été dévoilé, le moment est venu de rendre hommage à cette saga en repartageantparus depuis l'opusjusqu'à celui sur. En espérant que vous apprécierez et que ça fera raviver des souvenirs à certains d'entre-vous.N'hésitez pas à me dire vos préférences. En tout cas un grand bravo aux artistes ayant contribué à tout ça et un immense merci à Sakurai pour tout le travail accompli toutes ces années durant. Le repos est mérité.

Who likes this ?

posted the 10/08/2021 at 09:29 AM by nindo64