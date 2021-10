Éditeur : Thunderful Publishing

Développeur : Dejima

Genre : Action

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 14 Décembre 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Endossez le rôle d'une jeune pompière au début de sa carrière. Armée de sa hache et d'une lance à incendie à haute pression qui lui sert aussi de propulseur, Firegirl répond aux appels d'urgence à travers la ville. Pourra-t-elle sauver tous les civils piégés dans chaque incendie ? Pourra-t-elle découvrir la vérité derrière les attaques de monstres enflammés qui submergent la ville ? Découvrez-le dans un mystère qui s'étend jusqu'aux sommets les plus haut placés…