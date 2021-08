Éditeur : Koch Media

Développeur : Weird Beluga Studio

Genre : Action

Prévu sur PC/PS4

Date de sortie : 31 Aout 2021 (PS4)

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Russe/Chinois/Espagnol.

Dans un monde où seul le lointain souvenir de l'existence humaine subsiste, vous incarnez Clid, un escargot ivrogne et turbulent qui vient d'être exilé de sa citadelle natale. Accompagné de Belu, une luciole fidèle et bavarde, vous rejoindrez une étrange bande de parias et trouverez un nouveau foyer. Au sein de ce nouveau groupe d'amis, vous aurez un nouvel objectif : exterminer la mystérieuse infestation de limaces qui ravage les terres.Dans la coquille d'un escargot ronchon et indiscipliné qui cherche sa place, vous vivrez une histoire d'exil, d'amitié et de trahison. Découvrez la vérité derrière l'infestation de limaces qui corrompt le monde et sauvez les terres de la destruction.