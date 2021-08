Éditeur : Bloober Team

Développeur : Bloober Team

Genre : Horreur

Disponible sur PC/XSX

Prévu sur PS5

Date de sortie : 3 Septembre 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois / Polonais.

Découvrez un mystère que seule une médium peut résoudre. Explorez le monde réel et celui des esprits en même temps. Utilisez vos dons de voyance pour résoudre des énigmes qui chevauchent les deux mondes, découvrir les plus sombres secrets et survivre in extremis à vos rencontres avec La Mâchoire : un monstre né d'une tragédie sans nom…