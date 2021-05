Endossez le rôle du Falconeer et volez à travers les cieux sur le dos d'un puissant oiseau de guerre. Découvrez des secrets perdus en mer en rejoignant ou en vous opposant aux différents clans et factions peuplant la Grande Ursée.

Warrior Edition Le jeu entièrement mis à jour. DLC "Hunter" et "Edge of the World" inclus.

