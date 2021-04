Ratchet & Clank Rift Apart sortira exclusivement sur Playstation 5, le 11 Juin 2021 !Le mode 60fps sera inclus dans le patch Day One à la sortie du jeu.L'armure personnalisable en 3 parties avec plusieurs stats qui joueront sur vos affrontements !Madame Zurkon, nouvelle vendeuse d'armes et... alliées de la résistance !?Le retour du célèbre Glisso-Rail !Des phases de shoot aériennes en Dragon !Une arène avec des épreuves et ennemis venant de toutes les dimensions !Des nouveaux puzzles inter-dimensionnels avec Clank !Des phases de gameplay avec une araignée robotique amicale qui vous aidera à éliminer des Virus !Les zones semblent pour la plupart assez ouvertes avec des objets cachés comme des Boulons en Or, du Raritanium pour améliorer vos armes ou des stickers pour enrichir le mode photo et habiller vos clichés.Et en parlant du mode photo, le voici pour la première fois dans la série !Leet lasont extrêmement personnalisable pour les joueurs atteint de handicape ou qui souhaitent améliorer simplement leur expérience de jeu !Et voici quelques screenshots simple pour admirer le travail d'Insomniac Games