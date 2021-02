Éditeur : Focus Home Interactive

Développeur : Passtech Games

Genre : Aventure/Action/Rogue-Like

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Portugais / Russe.

Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels.Votre avidité causera votre perte. Mais la mort ne signifie pas la fin. Revenez à la vie encore et toujours, et plongez au plus profond du temple pour terrasser les hordes de divinités maudites tapies dans les ombres. Survivez aux pièges mortels du temple, entre deux statues incendiaires et autres lames cachées qui tentent de vous embrocher…Collectez des Reliques et des armes puissantes qui vous rendront inarrêtable. A chaque seconde, vous serez tenté de plonger toujours plus dans la corruption par cupidité ou par recherche de pouvoir. Mais chaque gain vous infligera de terribles malédictions…