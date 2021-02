Éditeur : Team17

Développeur : Studio Koba

Genre : Action/Aventure

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 30 Mars 2021

-Directement dans le game pass-

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Retour dans les années 80. The Creator, génie de son ère, a créé une console de jeu vidéo nommée Narita One dont le jeu phare s'intitule Narita Boy.Ce dernier est devenu un véritable succès ! Les cartouches s'arrachent dans le monde entier. En seulement quelques semaines, Narita Boy devient le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, reconnu pour son histoire aux accents fantastiques autour de la Techno-sword et son aventure plus immersive que jamais.Pendant ce temps, à l'intérieur-même du code, le Digital Kingdom reconnecte avec la réalité. Le terrible Him est revenu et a effacé la mémoire du Creator. Le programme de contrôle, Motherboard, a activé le protocole Narita Boy avec l'aide de ses agents.Les Stallions arrivent, et le Digital Kingdom a besoin d'un héros.