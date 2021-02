"Vous vous éveillez dans les couloirs d'un lieu étrange, un environnement qui s'anime de sa propre vie, où vous trouvez plusieurs victimes, sujets du même traitement expérimental. Votre quête de réponses vous confronte à des visions hallucinantes et à une multitude d'horreurs... ainsi qu'à un chat nommé Tonia.

Éditeur : Modus Games Développeur : We Create Stuff Genre : FPS/Horreur Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch Date de sortie : 2021 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Portugais.

posted the 02/23/2021