C’est le premier VGM du Dimanche de l’année, et quoi de mieux pour commencer l’année qu’un thème sur les openings et intros de jeux ?



Oui, je regroupe les deux car il est parfois difficile de cerner qui est quoi dans certains jeux, mais il s’agit généralement de ces cinématiques d’ouverture des jeux qui donnent un avant-goût de ce que ce dernier nous réserve. Le plus souvent, ils sont accompagnés d’une musique joyeuse, mélancolique ou épique pour illustrer le ton du jeu, devenant alors un concentré de toutes les émotions qu’il compte proposer.



A vous de partager vos musiques d’intros préférées !





Pour ma part, j’avais bien envie de faire une petite sélection d’Openings de RPG cultes sur PS1, histoire de démarrer 2021 du bon pied ^^ (avec les cinématiques en prime, quand c’est possible)(Il y a les deux intros, en version US car je les préfère aux version chantées JP)(Intro US puisque c'est une musique originale par rapport à l’intro JP qui est la même que l'écran titre)(cliquezpour voir l’intro avec cinématique et bruitages, je voulais proposer plutôt la musique seule sur l’article pour profiter de la musique)Sur ce, je souhaite à tout le monde une Bonne Année 2021 (autant que ça pourra l’être, hein, je m’attends pas à des miracles moi non plus...), Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !