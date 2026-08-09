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Spine
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name : Spine
platform : PC
editor : Nekki
developer : Nekki
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Spine présente son Gun-Fu
Game Info


Découvrez la vision réaliste d'un futur proche sous le joug d'une IA. Combattez ce régime autocratique aux côtés de Redline, une artiste urbaine rebelle, et de Spine, son implant guerrier doué d'une conscience.



Un petit focus sur Spine, un projet intéressant porté par le studio Nekki qui promet à la fois des gunfights à la John Wick et des combats au corps à corps de plus en plus nerveux dans une ambiance cyberpunk déjantée.



Se présentant comme un Gun-Fu, Nekki utilise le Cascadeur, son propre moteur qui a été développé en interne spécialement pour ce genre inédit. Son système de combat repose sur des combos simples et une gestion stratégique des attaques à distance via les gâchettes.



Influencé par les films John Wick et les œuvres de John Woo, le studio veut offrir à chaque joueur une expérience de combat chorégraphiée et exaltante, où aucun affrontement ne se ressemble. En plus de la vue classique à la troisième personne, le jeu varie les cadrages en proposant du défilement latéral, des angles dynamiques et des perspectives en plongée.



L’intrigue prend place à Tensor City, une métropole cyberpunk marquée par le crime et la répression. Au cœur de cet environnement dystopique, Redline, la protagoniste, entame une quête périlleuse pour retrouver son frère. Elle fera face au Juge, l’antagoniste principal, et le chef suprême de la ville, mais également à de puissants exécutants connus sous le nom d’Enfants de Tensor.

Le lancement de Spine est officialisé pour l'été prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.





https://spine.game/fr/
https://store.steampowered.com/app/1731290/SPINE__This_is_Gun_Fu/
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    rendan, gareauxloups, adamjensen, mwaka971, skuldleif, negan, tripy73
    posted the 09/08/2026 at 08:59 PM by yanssou
    comments (17)
    bennj posted the 09/08/2026 at 09:03 PM
    C'est moi ou les animations manquent cruellement de fluidité ? On dirait que tout est au ralentis dans les séquences de gameplay.
    vyse posted the 09/08/2026 at 09:13 PM
    bennj non c pas toi , tout est flottant, au ralenti
    adamjensen posted the 09/08/2026 at 09:17 PM
    Ce jeu sent bon depuis le début.
    J’espère une bonne surprise.
    rendan posted the 09/08/2026 at 10:32 PM
    Il a l'air BON LUI
    azerty posted the 09/08/2026 at 10:56 PM
    Equilibrium
    bladagun posted the 09/09/2026 at 12:14 AM
    Les mouvements des persos sont beaucoup trop ample donc pas naturel du tout ça donne un effet de lenteur.
    grizzzlee posted the 09/09/2026 at 12:52 AM
    La différence entre le premier et le deuxième trailer, dur...
    taiko posted the 09/09/2026 at 04:58 AM
    grizzzlee les phases de gameplay ont l'air strictement identiques. Y'a d'ailleurs 2 moments strictement identiques face au robot.
    bladagun bennj vyse faut voir en jouant le ressenti. C'est sûrement un choix de gamedesign pour avoir le temps de choregraphier et de reagir devant chaque situation. Typiquement le genre de jeux où ça peut faire bizarre à regarder et excellent à jouer.
    elicetheworld posted the 09/09/2026 at 09:22 AM
    Il me semblait l'avoir vu également sur switch 2 lors de sa première présentation direct
    vyse posted the 09/09/2026 at 11:46 AM
    taiko hands on tjrs. Mais je ne sais pas trop comment ils vont réussir a ne pas rendre le jeu assisté ! Les animations le souci c'est que plus c'est détaillé moins tu as de gamefeel ! Uncharted 4 c'est pareil c'est assez flottant
    mwaka971 posted the 09/09/2026 at 12:12 PM
    J'attends ce jeu depuis son annonce, vivement!!
    ouken posted the 09/13/2026 at 01:09 PM
    Encore un jeux pour l'autre qui aime les daubes
    ichachi posted the 09/13/2026 at 03:40 PM
    C'est tellement mou. Personne ne veut voir un peu ce que faisait Sifu y'a 5 ans ?
    terminagore posted the 09/13/2026 at 06:10 PM
    Difficile de se faire une idée pour l'instant. Perso les animations lentes ça me dérange si dans le flow ça fonctionne. Malheureusement, les quelques tentatives un peu similaires (wanted Dead par exemple) ont pas vraiment fonctionné au jour d'aujourd'hui.
    Wait and see, ce sera peut-être une bonne surprise ce coup-ci.
    kalas28 posted the 09/13/2026 at 06:40 PM
    c'est beau mais c'est tout.
    kurosu posted the 09/13/2026 at 07:08 PM
    Appeler ça plutôt Dance Fu, car l'animation est vraiment ringuarde
    suzukube posted the 09/13/2026 at 09:37 PM
    Ca a l'air bien
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