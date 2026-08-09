Découvrez la vision réaliste d'un futur proche sous le joug d'une IA. Combattez ce régime autocratique aux côtés de Redline, une artiste urbaine rebelle, et de Spine, son implant guerrier doué d'une conscience.
Un petit focus sur Spine, un projet intéressant porté par le studio Nekki qui promet à la fois des gunfights à la John Wick et des combats au corps à corps de plus en plus nerveux dans une ambiance cyberpunk déjantée.
Se présentant comme un Gun-Fu, Nekki utilise le Cascadeur, son propre moteur qui a été développé en interne spécialement pour ce genre inédit. Son système de combat repose sur des combos simples et une gestion stratégique des attaques à distance via les gâchettes.
Influencé par les films John Wick et les œuvres de John Woo, le studio veut offrir à chaque joueur une expérience de combat chorégraphiée et exaltante, où aucun affrontement ne se ressemble. En plus de la vue classique à la troisième personne, le jeu varie les cadrages en proposant du défilement latéral, des angles dynamiques et des perspectives en plongée.
L’intrigue prend place à Tensor City, une métropole cyberpunk marquée par le crime et la répression. Au cœur de cet environnement dystopique, Redline, la protagoniste, entame une quête périlleuse pour retrouver son frère. Elle fera face au Juge, l’antagoniste principal, et le chef suprême de la ville, mais également à de puissants exécutants connus sous le nom d’Enfants de Tensor.
Le lancement de Spine est officialisé pour l'été prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
J’espère une bonne surprise.
bladagun bennj vyse faut voir en jouant le ressenti. C'est sûrement un choix de gamedesign pour avoir le temps de choregraphier et de reagir devant chaque situation. Typiquement le genre de jeux où ça peut faire bizarre à regarder et excellent à jouer.
Wait and see, ce sera peut-être une bonne surprise ce coup-ci.