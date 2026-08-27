vient de lâcher une grosse bombe sur son compte X officiel.En effet, ce dernier a dévoilé l’un des possibles lieux du DLC de, qui ne serait autre que le manoir Spencer, situé au cœur des montagnes ArklayÀ l'instar du, le manoir serait complètement dévasté, mais toujours debout. Le message de Chris concernerait donc ce lieu à la toute fin du jeu., l'ex-compagne de, l'interprète d'Albert Wesker, avait récemment affirmé que Craig participerait au DLC via son personnage de Zeno, avant de supprimer son message.Tout cela semble donc plutôt bien coller pour offrir des retrouvailles Chris vs Wesker dans probablement le lieu le plus emblématique de la série. Sans compter que nous retrouverons également cet endroit dans le remake de, avec la réplique du manoir à la toute fin du jeu. Les assets seraient donc déjà toutes fraîches pour le DLC.À savoir que le retour dans ce fameux manoir Spencer était à la base prévu dans le jeu principal, mais aurait finalement été supprimé par manque de temps.Pour l'anecdote,avait déjà envisagé de faire revenir les joueurs dans les ruines du manoir lors du développement deen 1998, plus précisément dans la version avortéeBref,n'est pas sûr à 100 %, mais s'il partage cette information, c'est que ça chaufferait sérieusement pour un retour dans le manoir Spencer. On croise les doigts pour avoir des nouvelles au TGS.