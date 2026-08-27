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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
[SPOIL] Dusk Golem révèle l'un des lieux du DLC de Resident Evil Requiem


Dusk Golem vient de lâcher une grosse bombe sur son compte X officiel.

En effet, ce dernier a dévoilé l’un des possibles lieux du DLC de Resident Evil Requiem, qui ne serait autre que le manoir Spencer, situé au cœur des montagnes Arklay

À l'instar du R.P.D., le manoir serait complètement dévasté, mais toujours debout. Le message de Chris concernerait donc ce lieu à la toute fin du jeu.

Monica, l'ex-compagne de Craig Burnatowski, l'interprète d'Albert Wesker, avait récemment affirmé que Craig participerait au DLC via son personnage de Zeno, avant de supprimer son message.

Tout cela semble donc plutôt bien coller pour offrir des retrouvailles Chris vs Wesker dans probablement le lieu le plus emblématique de la série. Sans compter que nous retrouverons également cet endroit dans le remake de Resident Evil Veronica, avec la réplique du manoir à la toute fin du jeu. Les assets seraient donc déjà toutes fraîches pour le DLC.




À savoir que le retour dans ce fameux manoir Spencer était à la base prévu dans le jeu principal, mais aurait finalement été supprimé par manque de temps.

Pour l'anecdote, Capcom avait déjà envisagé de faire revenir les joueurs dans les ruines du manoir lors du développement de Resident Evil 2 en 1998, plus précisément dans la version avortée Resident Evil 1.5.

Bref, Dusk Golem n'est pas sûr à 100 %, mais s'il partage cette information, c'est que ça chaufferait sérieusement pour un retour dans le manoir Spencer. On croise les doigts pour avoir des nouvelles au TGS.

Dusk Golem - https://x.com/AestheticGamer1/status/2092347663438295067
    tags : resident evil capcom resident evil leak resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil leaks resident evil requiem dlc leaks re9 dlc resident evil veronica resident evil dusk golem resident evil requim leak dlc
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    oniclem, link49
    posted the 08/27/2026 at 06:48 PM by marchand2sable
    comments (12)
    jenicris posted the 08/27/2026 at 06:49 PM
    Ca serait énorme. Rien que pour ça, je prendrais ce foutu DLC
    altendorf posted the 08/27/2026 at 06:51 PM
    Ah là on parle
    marchand2sable posted the 08/27/2026 at 06:51 PM
    jenicris

    Je suis dég quand même pour le spoil, la surprise est énorme.
    jenicris posted the 08/27/2026 at 06:52 PM
    marchand2sable ça ferait parfaitement patienter avant le remake du 1
    brook1 posted the 08/27/2026 at 06:55 PM
    L'explosion n'était pas aussi puissante qu'elle en avait l'air parce que le manoir finit pulvérisé à la fin
    marchand2sable posted the 08/27/2026 at 07:04 PM
    brook1

    Les remakes des RE se passent dans une autre timeline que les anciens. Raccoon City n'est pas rasée dans le remake comme sur PS1, ou encore John le faux petit ami d'Ada, n'existe pas dans RE2 Remake etc. Le remake de RE1 sera pareil je pense avec une explosion non totale du lieu.

    Ça embrouille un peu mais en gros, faut plus prendre en compte les anciens RE, les remakes sont maintenant la nouvelle continuité de la saga.

    jenicris

    Bon Zeno, c'est quasi confirmé à 100 % (merci Monica...) mais s'il a encore le piano de Jill debout et Lisa encore en vie, ça serait vraiment top.
    guiguif posted the 08/27/2026 at 07:07 PM
    Sachant qu'il y aura soit-disant un remake de 0 et du premier, ça risque de faire un peu overdose le coup du manoir.
    marchand2sable posted the 08/27/2026 at 07:16 PM
    guiguif

    On n'y va pas dans le 0 et dans CV c'est juste une réplique du hall et du RDC des chiens. Il y a même pas la salle à manger, la save room, le piège du plafond etc.

    Un peu comme le RPD dans Requiem si on compare a RE2 R, on voit quasiment rien du lieu.
    brook1 posted the 08/27/2026 at 07:32 PM
    marchand2sable Ouais, je sais, il aurait dû sortir le remake du 1 avant, là il tease avec le DLC, j'aurais fait l'inverse.
    marchand2sable posted the 08/27/2026 at 07:46 PM
    brook1

    J'avoue, et ceux qui découvrent les RE avec les remakes vont complètement passer a côté du lieu. Pour eux ça sera juste un manoir détruit. Bon il est pas sûr à 100% car le développement du DLC est plus long que prévu, mais s'il a partagé cette info, c'est que ça parlait de ça chez Capcom.
    ducknsexe posted the 08/27/2026 at 07:52 PM
    Ah cool le bon vieux manoir Spencer.
    sdkios posted the 08/28/2026 at 08:25 AM
    Le remake du 1er, ca reste une rumeur-fantasme pour le moment, me semble que meme dusk l'a pas encore mentionné. Pour le moment les plans, c'est code vero, remake du 0, et 10eme episode. Donc si le remake du 1 suit, ce sera pas avant minimum 2030 lol. Voir meme 2031 pour les 35ans du premier opus qui sait. Donc ca devrait aller niveau overdose ^^
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