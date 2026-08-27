Dusk Golem
vient de lâcher une grosse bombe sur son compte X officiel.
En effet, ce dernier a dévoilé l’un des possibles lieux du DLC de Resident Evil Requiem
, qui ne serait autre que le manoir Spencer, situé au cœur des montagnes Arklay
À l'instar du R.P.D.
, le manoir serait complètement dévasté, mais toujours debout. Le message de Chris concernerait donc ce lieu à la toute fin du jeu.
Monica
, l'ex-compagne de Craig Burnatowski
, l'interprète d'Albert Wesker, avait récemment affirmé que Craig participerait au DLC via son personnage de Zeno, avant de supprimer son message.
Tout cela semble donc plutôt bien coller pour offrir des retrouvailles Chris vs Wesker dans probablement le lieu le plus emblématique de la série. Sans compter que nous retrouverons également cet endroit dans le remake de Resident Evil Veronica
, avec la réplique du manoir à la toute fin du jeu. Les assets seraient donc déjà toutes fraîches pour le DLC.
À savoir que le retour dans ce fameux manoir Spencer était à la base prévu dans le jeu principal, mais aurait finalement été supprimé par manque de temps.
Pour l'anecdote, Capcom
avait déjà envisagé de faire revenir les joueurs dans les ruines du manoir lors du développement de Resident Evil 2
en 1998, plus précisément dans la version avortée Resident Evil 1.5
.
Bref, Dusk Golem
n'est pas sûr à 100 %, mais s'il partage cette information, c'est que ça chaufferait sérieusement pour un retour dans le manoir Spencer. On croise les doigts pour avoir des nouvelles au TGS.
Je suis dég quand même pour le spoil, la surprise est énorme.
Les remakes des RE se passent dans une autre timeline que les anciens. Raccoon City n'est pas rasée dans le remake comme sur PS1, ou encore John le faux petit ami d'Ada, n'existe pas dans RE2 Remake etc. Le remake de RE1 sera pareil je pense avec une explosion non totale du lieu.
Ça embrouille un peu mais en gros, faut plus prendre en compte les anciens RE, les remakes sont maintenant la nouvelle continuité de la saga.
jenicris
Bon Zeno, c'est quasi confirmé à 100 % (merci Monica...) mais s'il a encore le piano de Jill debout et Lisa encore en vie, ça serait vraiment top.
On n'y va pas dans le 0 et dans CV c'est juste une réplique du hall et du RDC des chiens. Il y a même pas la salle à manger, la save room, le piège du plafond etc.
Un peu comme le RPD dans Requiem si on compare a RE2 R, on voit quasiment rien du lieu.
J'avoue, et ceux qui découvrent les RE avec les remakes vont complètement passer a côté du lieu. Pour eux ça sera juste un manoir détruit. Bon il est pas sûr à 100% car le développement du DLC est plus long que prévu, mais s'il a partagé cette info, c'est que ça parlait de ça chez Capcom.