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loganwolverine
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The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct – 08/09/2026 16H00
The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct
tags :
2
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aozora78
,
bourbon
posted the 09/08/2026 at 09:02 AM by
loganwolverine
comments (
16
)
icebergbrulant
posted
the 09/08/2026 at 09:04 AM
Il y a intérêt à ce que ce soit un vrai Remake et non pas un Remaster déguisé sinon...
loganwolverine
posted
the 09/08/2026 at 09:04 AM
Shanks
Liquidus
je postes le direct ici vous n'avez pas l'air d'être présent comme il y a un problème de multi compte d'Aerith qui se multiplie sur le site
icebergbrulant
posted
the 09/08/2026 at 09:05 AM
La modération prend chère
loganwolverine
posted
the 09/08/2026 at 09:05 AM
icebergbrulant
J'éspère aussi, sinon la version 3DS me suffit.
J'éspère la BA du film sinon et une surprise
icebergbrulant
posted
the 09/08/2026 at 09:06 AM
Idem
midomashakil
posted
the 09/08/2026 at 09:11 AM
moi j'esper un vrai remake a la capcom pas un simple upgrade graphique comme mgs 3
fiveagainstone
posted
the 09/08/2026 at 09:13 AM
Je vois pas plus qu'un remake graphique avec un peu de QOL et peut-être une caméra libre.
Mais idéalement, j'aimerais un peu de contenu en plus comme un donjon ou l'intégration de Master Quest.
aozora78
posted
the 09/08/2026 at 09:14 AM
Oh nice merci du rappel.
En parlant de rappel, il est bon de préciser cela à nouveau mais :
The Legend of Zelda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mario
aozora78
posted
the 09/08/2026 at 09:15 AM
Trailer du Film
Trailer et date pour Ocarina of Time Remake
Arrivée de vieux jeux Zelda sur le Nintendo Online
Teaser d'un plus petit jeu Zelda
malroth
posted
the 09/08/2026 at 09:32 AM
On va voir le zelda OOT sous DLSS 5
tripy73
posted
the 09/08/2026 at 09:34 AM
icebergbrulant
loganwolverine
: ce sera un gros remake graphique avec quelques ajouts/modifs pour la qualité de jeu (menu refait, ergonomie générale, etc.), mais faut pas s'attendre à un truc à la FF7 mais plus à la Resident Evil 4, Nintendo n'a jamais fait de réécriture totale d'une œuvre mais la met à jour pour correspondre aux standards de l'époque.
Après ils peuvent très bien rajouté quelques trucs en plus comme avec le mode défi et multi de StarFox, genre des minis-jeu supp ou des quêtes annexes, mais ils ne toucheront pas à la structure et au contenu du jeu de base. Et concernant le trailer pour le film, c'est
déjà confirmé
qu'il y sera.
loganwolverine
posted
the 09/08/2026 at 09:36 AM
tripy73
shao
posted
the 09/08/2026 at 09:38 AM
icebergbrulant
loganwolverine
Il y a intérêt à ce que ce soit un vrai Remake et non pas un Remaster déguisé sinon...
I have a bad new for you guys...
Nan, sérieusement ça pu la merde! Apparemment, ça sera du 1:1 de merde comme sur 3DS avec des voix.
newtechnix
posted
the 09/08/2026 at 09:43 AM
Quasi sur:
Trailer du film
Trailer de TLOZOOT.
Amiibos à prévoir
Présentation d'une version collector du jeu (artbook, bonnet de Link, OST,etc) et un pack console.
Peut-être:
Goodies, figurines, jouets
Lego Zelda
Compilation de jeux Zelda à l'instar de Mario (Switch ?)
loganwolverine
posted
the 09/08/2026 at 09:44 AM
aeris205
vas sur mon profil et regardes mes posts ?
Tu peux être saoulé par les blog d'Aeris201 je le comprend, mais ne te mets pas a insulter tout le monde. Surtout que Shanks c'est quand même un modo bien laxiste et sympa. Tu peux rester dans la critique constructive mais les insultes ça te dessert je t'assures
shao
Ne lis pas les leaks ou pseudo leaks, patience !
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J'éspère la BA du film sinon et une surprise
Mais idéalement, j'aimerais un peu de contenu en plus comme un donjon ou l'intégration de Master Quest.
En parlant de rappel, il est bon de préciser cela à nouveau mais :
The Legend of Zelda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mario
Trailer et date pour Ocarina of Time Remake
Arrivée de vieux jeux Zelda sur le Nintendo Online
Teaser d'un plus petit jeu Zelda
Après ils peuvent très bien rajouté quelques trucs en plus comme avec le mode défi et multi de StarFox, genre des minis-jeu supp ou des quêtes annexes, mais ils ne toucheront pas à la structure et au contenu du jeu de base. Et concernant le trailer pour le film, c'est déjà confirmé qu'il y sera.
Il y a intérêt à ce que ce soit un vrai Remake et non pas un Remaster déguisé sinon...
I have a bad new for you guys...
Nan, sérieusement ça pu la merde! Apparemment, ça sera du 1:1 de merde comme sur 3DS avec des voix.
Trailer du film
Trailer de TLOZOOT.
Amiibos à prévoir
Présentation d'une version collector du jeu (artbook, bonnet de Link, OST,etc) et un pack console.
Peut-être:
Goodies, figurines, jouets
Lego Zelda
Compilation de jeux Zelda à l'instar de Mario (Switch ?)
Tu peux être saoulé par les blog d'Aeris201 je le comprend, mais ne te mets pas a insulter tout le monde. Surtout que Shanks c'est quand même un modo bien laxiste et sympa. Tu peux rester dans la critique constructive mais les insultes ça te dessert je t'assures
shao Ne lis pas les leaks ou pseudo leaks, patience !