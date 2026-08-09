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The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct – 08/09/2026 16H00
The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct

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    2
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    Who likes this ?
    aozora78, bourbon
    posted the 09/08/2026 at 09:02 AM by loganwolverine
    comments (16)
    icebergbrulant posted the 09/08/2026 at 09:04 AM
    Il y a intérêt à ce que ce soit un vrai Remake et non pas un Remaster déguisé sinon...
    loganwolverine posted the 09/08/2026 at 09:04 AM
    Shanks Liquidus je postes le direct ici vous n'avez pas l'air d'être présent comme il y a un problème de multi compte d'Aerith qui se multiplie sur le site
    icebergbrulant posted the 09/08/2026 at 09:05 AM
    La modération prend chère
    loganwolverine posted the 09/08/2026 at 09:05 AM
    icebergbrulant J'éspère aussi, sinon la version 3DS me suffit.
    J'éspère la BA du film sinon et une surprise
    icebergbrulant posted the 09/08/2026 at 09:06 AM
    Idem
    midomashakil posted the 09/08/2026 at 09:11 AM
    moi j'esper un vrai remake a la capcom pas un simple upgrade graphique comme mgs 3
    fiveagainstone posted the 09/08/2026 at 09:13 AM
    Je vois pas plus qu'un remake graphique avec un peu de QOL et peut-être une caméra libre.

    Mais idéalement, j'aimerais un peu de contenu en plus comme un donjon ou l'intégration de Master Quest.
    aozora78 posted the 09/08/2026 at 09:14 AM
    Oh nice merci du rappel.

    En parlant de rappel, il est bon de préciser cela à nouveau mais :

    The Legend of Zelda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mario
    aozora78 posted the 09/08/2026 at 09:15 AM
    Trailer du Film
    Trailer et date pour Ocarina of Time Remake
    Arrivée de vieux jeux Zelda sur le Nintendo Online
    Teaser d'un plus petit jeu Zelda
    malroth posted the 09/08/2026 at 09:32 AM
    On va voir le zelda OOT sous DLSS 5
    tripy73 posted the 09/08/2026 at 09:34 AM
    icebergbrulant loganwolverine : ce sera un gros remake graphique avec quelques ajouts/modifs pour la qualité de jeu (menu refait, ergonomie générale, etc.), mais faut pas s'attendre à un truc à la FF7 mais plus à la Resident Evil 4, Nintendo n'a jamais fait de réécriture totale d'une œuvre mais la met à jour pour correspondre aux standards de l'époque.

    Après ils peuvent très bien rajouté quelques trucs en plus comme avec le mode défi et multi de StarFox, genre des minis-jeu supp ou des quêtes annexes, mais ils ne toucheront pas à la structure et au contenu du jeu de base. Et concernant le trailer pour le film, c'est déjà confirmé qu'il y sera.
    loganwolverine posted the 09/08/2026 at 09:36 AM
    tripy73
    shao posted the 09/08/2026 at 09:38 AM
    icebergbrulant loganwolverine
    Il y a intérêt à ce que ce soit un vrai Remake et non pas un Remaster déguisé sinon...

    I have a bad new for you guys...

    Nan, sérieusement ça pu la merde! Apparemment, ça sera du 1:1 de merde comme sur 3DS avec des voix.
    newtechnix posted the 09/08/2026 at 09:43 AM
    Quasi sur:
    Trailer du film
    Trailer de TLOZOOT.
    Amiibos à prévoir
    Présentation d'une version collector du jeu (artbook, bonnet de Link, OST,etc) et un pack console.

    Peut-être:
    Goodies, figurines, jouets
    Lego Zelda
    Compilation de jeux Zelda à l'instar de Mario (Switch ?)
    loganwolverine posted the 09/08/2026 at 09:44 AM
    aeris205 vas sur mon profil et regardes mes posts ?

    Tu peux être saoulé par les blog d'Aeris201 je le comprend, mais ne te mets pas a insulter tout le monde. Surtout que Shanks c'est quand même un modo bien laxiste et sympa. Tu peux rester dans la critique constructive mais les insultes ça te dessert je t'assures

    shao Ne lis pas les leaks ou pseudo leaks, patience !
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