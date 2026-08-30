Capcom devrait apparemment avoir une forte présence lors du prochain Nintendo Direct de septembre.
Selon la source, plusieurs annonces de Capcom sont prévues pour l'événement :
- Suite et date de sortie de Mega Man 12
- Amiibo Mega Man et Proto Man
- Annonce d'Ace Attorney 7
- Monster Hunter Wilds pour Nintendo Switch 2
Aucune mention de Resident Evil dans le rapport. Cependant, nous pourrions potentiellement voir quelque chose comme les ports pour Nintendo Switch 2 des remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4.
Comme toujours, rien de tout cela n'a encore été officiellement confirmé
Il suffit de voir le nombre d'annonces de Square-enix lors de cet événement.
Quand Capcom sort des Monster Hunter sur console portable, la boîte a toujours assuré pour proposer une expérience optimale. Maintenant vu la réputation qu'a Wilds, on peut douter, oui, mais franchement je les vois pas se louper pour le lancement sur Switch 2.
ravyxxs jenicris : la 1ère année était vraiment catastrophique niveau optimisation, sans parler du bug de la recherche en boucle des DLC dans le campement, mais au fil des mises à jour ils ont bien amélioré les choses et [url=]https://www.youtube.com/watch?v=c69qQ66mFrYcelle du début d'année[/url] l’a encore pas mal optimisés.
En tout cas je me demande bien comment il va tourner, hormis le 30fps et résolution interne basse, ils vont devoir faire pas mal de concessions pour qu'il trourne dessus.
Tres juste.
1/ Capcom sur Switch 2 c'est un quasi sans faute pour l'instant
2/ On ignore encore quand sortira MH Wilds sur Switch 2 mais ce sera debut 2027 au minimum, donc deux ans apres les autres versions qui de toute evidence sont sortis trop tot, tant pis pour les joueurs de ces supports
Pour la version Switch 2, Capcom a eu largement le temps de faire une version qualitative