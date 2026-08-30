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[Rumeur] Forte présence de Capcom lors du prochain Nintendo Direct
Capcom devrait apparemment avoir une forte présence lors du prochain Nintendo Direct de septembre.

Selon la source, plusieurs annonces de Capcom sont prévues pour l'événement :

- Suite et date de sortie de Mega Man 12
- Amiibo Mega Man et Proto Man
- Annonce d'Ace Attorney 7
- Monster Hunter Wilds pour Nintendo Switch 2

Aucune mention de Resident Evil dans le rapport. Cependant, nous pourrions potentiellement voir quelque chose comme les ports pour Nintendo Switch 2 des remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4.

Comme toujours, rien de tout cela n'a encore été officiellement confirmé

https://x.com/RENews_X/status/2094142793002479685?s=20
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    posted the 08/30/2026 at 09:26 PM by aeris201
    comments (15)
    nicolasgourry posted the 08/30/2026 at 09:30 PM
    Nous savons tous maintenant que pour savoir ce qui sort au Japon en gros, il faut suivre les Nintendo Direct.
    Il suffit de voir le nombre d'annonces de Square-enix lors de cet événement.
    tripy73 posted the 08/30/2026 at 09:32 PM
    Pas étonnant vu le soutien de l'éditeur depuis le lancement de la console, d'ailleurs d'après les bruits qui circulent le prochain ND serait prévu le 10.
    olex posted the 08/30/2026 at 09:34 PM
    J'espère une bille pour la trad FR des TGAA.
    ravyxxs posted the 08/30/2026 at 09:36 PM
    - Monster Hunter Wilds pour Nintendo Switch 2


    aeris201 posted the 08/30/2026 at 09:36 PM
    A mon avis Capcom va devoiler la version Switch 2 d'MH Wilds et il sera en demo jouable au TGS
    lz posted the 08/30/2026 at 09:36 PM
    tripy73 : en même temps il serait temps qu'ils nous le montrent le OOT remake
    nicolasgourry posted the 08/30/2026 at 09:38 PM
    ravyxxs https://www.nintendo-difference.com/news/monster-hunter-wilds-officiellement-en-developpement-sur-nintendo-switch-2-lextension-ascendance-annoncee-pour-2027/
    ravyxxs posted the 08/30/2026 at 09:39 PM
    nicolasgourry Je rigole parce que le jeu est déjà ultra mal optimisé sur PC et console, donc à moins d'une version spécifique pour la Switch 2, j'imagine le résultat...
    jenicris posted the 08/30/2026 at 09:40 PM
    ravyxxs en effet ça va être drole
    nicolasgourry posted the 08/30/2026 at 09:41 PM
    ravyxxs ah ok. L'avantage de le sortir plus tard sur NS2, ils ont peut-être trouvé un moyen de mieux optimisé le jeu, on sait jamais, sur un malentendu.
    aros posted the 08/30/2026 at 09:42 PM
    ravyxxs
    Quand Capcom sort des Monster Hunter sur console portable, la boîte a toujours assuré pour proposer une expérience optimale. Maintenant vu la réputation qu'a Wilds, on peut douter, oui, mais franchement je les vois pas se louper pour le lancement sur Switch 2.
    nicolasgourry posted the 08/30/2026 at 09:52 PM
    aros surtout qu'ils ont l'air de bien s'en sortir avec la NS2, pour arriver à avoir Pragmata, Onimusha et Resident Evil Requiem qui tournent correctement par rapport à la machine, peut-être pas en 60FPS, mais 30FPS, on verra bien.
    tripy73 posted the 08/30/2026 at 09:57 PM
    lz : c'est clair qu'il serait temps qu'il le montre s'il est toujours prévu pour la fin d'année, après de toute façon il y a toujours un ND au mois de septembre, donc on devrait pas tarder à avoir des news.

    ravyxxs jenicris : la 1ère année était vraiment catastrophique niveau optimisation, sans parler du bug de la recherche en boucle des DLC dans le campement, mais au fil des mises à jour ils ont bien amélioré les choses et [url=]https://www.youtube.com/watch?v=c69qQ66mFrYcelle du début d'année[/url] l’a encore pas mal optimisés.

    En tout cas je me demande bien comment il va tourner, hormis le 30fps et résolution interne basse, ils vont devoir faire pas mal de concessions pour qu'il trourne dessus.
    aeris201 posted the 08/30/2026 at 10:21 PM
    nicolasgourry ah ok. L'avantage de le sortir plus tard sur NS2, ils ont peut-être trouvé un moyen de mieux optimisé le jeu, on sait jamais, sur un malentendu.

    Tres juste.

    1/ Capcom sur Switch 2 c'est un quasi sans faute pour l'instant

    2/ On ignore encore quand sortira MH Wilds sur Switch 2 mais ce sera debut 2027 au minimum, donc deux ans apres les autres versions qui de toute evidence sont sortis trop tot, tant pis pour les joueurs de ces supports

    Pour la version Switch 2, Capcom a eu largement le temps de faire une version qualitative
    micheljackson posted the 08/30/2026 at 10:41 PM
    S'il y a un vrai Breath of Fire ou le remake du 2 j'achète la Switch 2
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