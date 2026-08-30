Capcom devrait apparemment avoir une forte présence lors du prochain Nintendo Direct de septembre.Selon la source, plusieurs annonces de Capcom sont prévues pour l'événement :- Suite et date de sortie de Mega Man 12- Amiibo Mega Man et Proto Man- Annonce d'Ace Attorney 7- Monster Hunter Wilds pour Nintendo Switch 2Aucune mention de Resident Evil dans le rapport. Cependant, nous pourrions potentiellement voir quelque chose comme les ports pour Nintendo Switch 2 des remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4.Comme toujours, rien de tout cela n'a encore été officiellement confirmé