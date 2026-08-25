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Tides of Annihilation
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name : Tides of Annihilation
platform : PC
editor : N.C
developer : Eclipse Glow Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Tides of Annihilation : le nouveau trailer


Toujours aussi impressionnant mais pour l'instant aucune fenêtre de sortie annoncée.
https://m.youtube.com/watch?v=huHxd56quVM
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    korou, burningcrimson
    posted the 08/25/2026 at 06:37 PM by yanssou
    comments (8)
    burningcrimson posted the 08/25/2026 at 07:02 PM
    Gros Day 01
    masharu posted the 08/25/2026 at 07:07 PM
    yanssou Tiens Le trailer sur la chaine officielle
    yanssou posted the 08/25/2026 at 07:21 PM
    masharu merci
    oreillesal posted the 08/25/2026 at 07:23 PM
    "Sérieusement ?
    Tu sens qu'en terme de charadesign on est retombé dans les limbes.
    C'est quoi l'héroïne ?
    Bah c'est une meuf.
    Et?
    Bha elle est bonne."

    -Exserv, visionnaire
    malroth posted the 08/25/2026 at 07:26 PM
    dommage tjs pas de date
    malroth posted the 08/25/2026 at 07:27 PM
    oreillesal il a dû couvrir le live non ? curieux de sa nouvelle reaction
    oreillesal posted the 08/25/2026 at 07:32 PM
    malroth Aucune idée, je ne regarde pas cet énergumène.
    Sans doute a-t-il dû mendier quelques vues.
    malroth posted the 08/25/2026 at 07:34 PM
    oreillesal pareil je regarde pas, si jamais ya quelquechose, on tombera sur l'extrait ailleurs comme d'hab
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