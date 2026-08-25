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name :
Tides of Annihilation
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Eclipse Glow Games
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
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yanssou
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Games Story
Avis Rapide
nouvelle catégorie
Game Info
Tides of Annihilation : le nouveau trailer
Toujours aussi impressionnant mais pour l'instant aucune fenêtre de sortie annoncée.
https://m.youtube.com/watch?v=huHxd56quVM
tags :
2
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korou
,
burningcrimson
posted the 08/25/2026 at 06:37 PM by
yanssou
comments (
8
)
burningcrimson
posted
the 08/25/2026 at 07:02 PM
Gros Day 01
masharu
posted
the 08/25/2026 at 07:07 PM
yanssou
Tiens
Le trailer sur la chaine officielle
yanssou
posted
the 08/25/2026 at 07:21 PM
masharu
merci
oreillesal
posted
the 08/25/2026 at 07:23 PM
"Sérieusement ?
Tu sens qu'en terme de charadesign on est retombé dans les limbes.
C'est quoi l'héroïne ?
Bah c'est une meuf.
Et?
Bha elle est bonne."
-Exserv, visionnaire
malroth
posted
the 08/25/2026 at 07:26 PM
dommage tjs pas de date
malroth
posted
the 08/25/2026 at 07:27 PM
oreillesal
il a dû couvrir le live non ? curieux de sa nouvelle reaction
oreillesal
posted
the 08/25/2026 at 07:32 PM
malroth
Aucune idée, je ne regarde pas cet énergumène.
Sans doute a-t-il dû mendier quelques vues.
malroth
posted
the 08/25/2026 at 07:34 PM
oreillesal
pareil je regarde pas, si jamais ya quelquechose, on tombera sur l'extrait ailleurs comme d'hab
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Tu sens qu'en terme de charadesign on est retombé dans les limbes.
C'est quoi l'héroïne ?
Bah c'est une meuf.
Et?
Bha elle est bonne."
-Exserv, visionnaire
Sans doute a-t-il dû mendier quelques vues.