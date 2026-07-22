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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Playstation 5
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51love
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[DF] Envie de refaire FF7 Rebirth avec de "bons" graphismes?
Même si FF7 Rebirth est un très beau et plutôt bon jeu, le moteur graphique UE4 ne le propulse pas parmi les claques techniques.

Et même si les mods graphiques sont légions sur PC et qu'ils propulsent régulièrement l'aspect technique des jeux « vanilla » à un niveau supérieur, il est assez rare de voir DF en faire des vidéos.

Donc, si vous prévoyez de lancer le jeu bientôt, voilà un mod graphique intéressant qui peut justifier son coût en termes de performances.









Chacun jugera en fonction de ses attentes et de son matériel.

Plus de screenshots sur la page du mod :
https://www.nexusmods.com/finalfantasy7rebirth/mods/2153

exemples "vanilla" before/ after assez impressionnants :






PS: a additionner avec des mods notamment comme LOD fix pour atteindre un rendu visuel débridé pour réduire au maximum le pop in :
https://www.nexusmods.com/finalfantasy7rebirth/mods/38

Best provides the most seamless experience, but is the most expensive. The new High is more expensive than Vanilla High, but has comparable pop-in to Vanilla Best. Medium and Low has lower quality vegetation mips while trying to maintain a minimal pop-in experience.

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    Who likes this ?
    posted the 07/22/2026 at 09:23 PM by 51love
    comments (9)
    mercure7 posted the 07/22/2026 at 09:29 PM
    "Presque aussi beau que sur Switch 2" -- CanardWC
    51love posted the 07/22/2026 at 09:31 PM
    Et tout ça gratuitement, pas besoin de payer un patch d'upgrade a la con! Merci SE ou pas...

    mais quand l'éditeur ne se foule pas, on peut compter sur d'autres personnes pour prendre la releve

    mercure7 deja qu'il y a pas match avec le side by side avec le PC vanilla, alors j'imagine meme pas si on met la version S2 en face
    tripy73 posted the 07/22/2026 at 09:35 PM
    Je surveille ce mod depuis quelques jours, ils font un taf de dingue avec leur injection de Shaders ou comment exploiter les vrais capacités de nos PC
    micheljackson posted the 07/22/2026 at 09:36 PM
    Fait sur PC avec une 5080, jamais je ne retoucherai à ce truc.
    Ce n'est pas FFVII.
    51love posted the 07/22/2026 at 09:40 PM
    tripy73 yep. comme les mods qui ajoutent le path tracing aux jeux qui ne proposent pas l'option en vanilla

    C'est assez bluffant comment un vrai gestion de la lumiere et des ombres a une influence énorme sur le rendu, le realisme des surface, ça donne du volume aux objets, et de la profondeur a l'image.

    Des que tu actives ce type de techno, t'as l'impression parfois de quasi changer de generation (la claque sur Cyberpunk notamment, alors que je l'avais fait deja sur PC avec le Ray Tracing a fond )
    tripy73 posted the 07/22/2026 at 10:08 PM
    51love : oui clairement, on l’a aussi bien vu sur RE 9 où le rendu de la lumière et des ombres montre un gros gap, bien plus qu'entre la rasterisation et le Ray Tracing qui montre principalement un changement des effets de réflexions.
    vyse posted the 07/22/2026 at 10:14 PM
    51love ouai le path tracing est impressionant dans cyberpunk surtout au niveau du carrefour avec le tunnel aerien coloré de métro ou tu vois tous les néons se refleter sur les facades de batiments j'avais halluciné de voir comment tout le carrefour changeait de couleur en fonction de la lumiere du tunnel aérien.
    Apres ne nous leurrons pas, les sources de lumiere travaillées et placée manuellement par les équipes sont largement suffisantes pour l'immersion. Le RT et PT apporte surtout la partie dynamique si on souhaite voir les lumières rebondir en temps réel selon les angles de caméria....
    deathegg posted the 07/22/2026 at 10:17 PM
    51love Mais sur switch 2, tu peux jouer en 30fps en plissant les yeux à mort en faisant caca.
    C'est aeris201 qui me l'a dit.
    vyse posted the 07/22/2026 at 10:24 PM
    deathegg putain je te jure... l'interet de jouer a cb2077 sur switch2.. ce sont des vitrines technologiques qui sont pensée pour le salon
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