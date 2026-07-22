Best provides the most seamless experience, but is the most expensive. The new High is more expensive than Vanilla High, but has comparable pop-in to Vanilla Best. Medium and Low has lower quality vegetation mips while trying to maintain a minimal pop-in experience.
mais quand l'éditeur ne se foule pas, on peut compter sur d'autres personnes pour prendre la releve
mercure7 deja qu'il y a pas match avec le side by side avec le PC vanilla, alors j'imagine meme pas si on met la version S2 en face
Ce n'est pas FFVII.
C'est assez bluffant comment un vrai gestion de la lumiere et des ombres a une influence énorme sur le rendu, le realisme des surface, ça donne du volume aux objets, et de la profondeur a l'image.
Des que tu actives ce type de techno, t'as l'impression parfois de quasi changer de generation (la claque sur Cyberpunk notamment, alors que je l'avais fait deja sur PC avec le Ray Tracing a fond )
Apres ne nous leurrons pas, les sources de lumiere travaillées et placée manuellement par les équipes sont largement suffisantes pour l'immersion. Le RT et PT apporte surtout la partie dynamique si on souhaite voir les lumières rebondir en temps réel selon les angles de caméria....
C'est aeris201 qui me l'a dit.