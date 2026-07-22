Même si FF7 Rebirth est un très beau et plutôt bon jeu, le moteur graphique UE4 ne le propulse pas parmi les claques techniques.Et même si les mods graphiques sont légions sur PC et qu'ils propulsent régulièrement l'aspect technique des jeux « vanilla » à un niveau supérieur, il est assez rare de voir DF en faire des vidéos.Donc, si vous prévoyez de lancer le jeu bientôt, voilà un mod graphique intéressant qui peut justifier son coût en termes de performances.Chacun jugera en fonction de ses attentes et de son matériel.Plus de screenshots sur la page du mod :exemples "vanilla" before/ after assez impressionnants :PS: a additionner avec des mods notamment comme LOD fix pour atteindre un rendu visuel débridé pour réduire au maximum le pop in :