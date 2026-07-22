1996 - 2026
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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Onimusha: Way of the Sword dévoile une superbe couverture pour le prochain Game Informer


Onimusha: Way of the Sword aura l'honneur d'être sur la couverture du prochain Game Informer.

L'équipe de Game Informer s'est rendue à Osaka, au siège de Capcom, pour jouer à des sections inédites du jeu.

Ils ont pu également interviewer les développeurs, qui ont répondu à la grande question que tout le monde s'est certainement posée au moins une fois depuis l'annonce du jeu :

Pourquoi avoir attendu plus de 20 ans pour ressusciter cette licence ?

De nouvelles informations devraient donc arriver prochainement. En attendant la sortie du jeu, toujours prévue pour le 4 septembre 2026, les fans pourront patienter avec l'arrivée d'Onimusha: Dawn of Dreams sur le PS Plus le mois prochain.

Tout un programme donc pour une licence culte qui semble enfin prête à reprendre sa place au sein du catalogue de Capcom.
GameInformer - https://x.com/gameinformer/status/2079597967183331756
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    malroth, yogfei
    posted the 07/22/2026 at 11:31 AM by marchand2sable
    comments (1)
    marchand2sable posted the 07/22/2026 at 11:36 AM
    J'ai trop hâte, gros day one pour moi. La pause de 20 ans est impardonnable. Hâte de voir leur réponse donc.
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