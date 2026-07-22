aura l'honneur d'être sur la couverture du prochainL'équipe des'est rendue à Osaka, au siège de, pour jouer à des sections inédites du jeu.Ils ont pu également interviewer les développeurs, qui ont répondu à la grande question que tout le monde s'est certainement posée au moins une fois depuis l'annonce du jeu :De nouvelles informations devraient donc arriver prochainement. En attendant la sortie du jeu, toujours prévue pour le, les fans pourront patienter avec l'arrivée d'sur lele mois prochain.Tout un programme donc pour une licence culte qui semble enfin prête à reprendre sa place au sein du catalogue de