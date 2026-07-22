Onimusha: Way of the Sword
aura l'honneur d'être sur la couverture du prochain Game Informer
.
L'équipe de Game Informer
s'est rendue à Osaka, au siège de Capcom
, pour jouer à des sections inédites du jeu.
Ils ont pu également interviewer les développeurs, qui ont répondu à la grande question que tout le monde s'est certainement posée au moins une fois depuis l'annonce du jeu :
Pourquoi avoir attendu plus de 20 ans pour ressusciter cette licence ?
De nouvelles informations devraient donc arriver prochainement. En attendant la sortie du jeu, toujours prévue pour le 4 septembre 2026
, les fans pourront patienter avec l'arrivée d'Onimusha: Dawn of Dreams
sur le PS Plus
le mois prochain.
Tout un programme donc pour une licence culte qui semble enfin prête à reprendre sa place au sein du catalogue de Capcom
.