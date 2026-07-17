GTA 6 bénéficie de « la campagne de précommande la plus performante jamais enregistrée » et devrait se vendre à 37-51 millions d'exemplaires dès sa première semaine, selon une société d'analyse.
Newzoo estime qu'environ 260 millions de dollars ont été dépensés au cours de la première semaine de précommandes.
La campagne de précommande de Grand Theft Auto 6 est la plus réussie jamais enregistrée, selon Newzoo .
La société d'études de marché spécialisée dans les données et les analyses du marché des jeux vidéo a publié une nouvelle analyse de la première semaine de précommandes, basée sur les données de dépenses numériques.
Selon son analyse, environ 180 millions de dollars ont été dépensés en précommandes numériques aux États-Unis et sur les cinq plus grands marchés européens au cours de la dernière semaine de juin.
En se basant sur la répartition des joueurs de GTA 5 , Newzoo a estimé que les dépenses mondiales totales s'élevaient à environ 260 millions de dollars lors de la première semaine de précommandes.
« Cela marque le début de la campagne de précommandes la plus importante jamais enregistrée », a conclu l'entreprise.
L'entreprise a également utilisé ces données pour prédire les ventes de la première semaine de Grand Theft Auto 6 lors de sa sortie en novembre.
Selon Newzoo, les titres à succès suivent généralement trois courbes de vente : la toute nouvelle propriété intellectuelle (qui enregistre peu de précommandes et décolle après la publication des critiques), la « suite à succès incertain » (où les joueurs attendent de voir si une suite spécifique est bonne avant de l’acheter) et la « suite éprouvée » (où davantage de précommandes sont enregistrées rapidement).
La société suggère que GTA 6 suivra le modèle éprouvé des suites et prévoit que les précommandes de la première semaine représenteront environ 5,8 % des ventes totales à la fin de la semaine de lancement effectif du jeu.
Partant de ce constat, Newzoo estime que le jeu est en bonne voie d'atteindre 4,5 milliards de dollars de ventes d'ici la fin de sa première semaine de commercialisation, soit environ 51 millions d'exemplaires vendus.
« Un nombre considérable, quel que soit le point de vue historique. »
L'entreprise souligne que, comme ce GTA 6 est le jeu le plus attendu de tous les temps, ses précommandes pourraient être plus concentrées en début de partie que d'habitude, mais elle suggère que même en tenant compte de cela, le jeu pourrait tout de même générer environ 3,3 milliards de dollars de ventes d'ici la fin de sa première semaine, soit environ 37 millions d'unités vendues.
« Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, GTA 6 n'a pas atteint le milliard de dollars de précommandes à 21 semaines de sa sortie », indique l'analyse de Newzoo. « C'est absurde. Vu la tendance des précommandes, rien n'a jamais atteint un tel chiffre et rien n'atteindra ce chiffre dans un avenir proche. »
« Les données montrent en réalité 180 millions de dollars de dépenses en précommandes numériques aux États-Unis et sur les cinq plus grands marchés européens au cours de la dernière semaine de juin, ce qui se traduit par une première semaine mondiale d'environ 260 millions de dollars, la majeure partie de la montée en puissance étant encore à venir. »
« En appliquant ces chiffres aux courbes de précommandes plausibles, GTA VI devrait générer entre 3,25 et 5,2 milliards de dollars de recettes dès sa première semaine de lancement. Même en prenant l'hypothèse la plus prudente, à savoir que GTA VI réalise un démarrage plus spectaculaire que n'importe quel autre titre majeur de notre base de données, le chiffre atteint est colossal, quel que soit le point de vue historique. »
Il y aura clairement un avant et un après GTA VI !
Dans tous les cas, si c'est vrai, les fuck au demat sont vraiment, vraiment plus très nombreux...
On va finir par les comparer par les irréductible gaulois dans la bande dessinée d' asterix....
Et gamekyo qui rencontre de nouveau des difficultés
En fait, "fuck le démat" c'est un fourre-tout sémantique ; sachant que les données sont quelque part, c'est plutôt "fuck à la non-propriété d'usage".
Mes jeux demat, ils sont a moi, et a jamais. Pas besoin de connexion pour lancer un jeux, et j'ai une sauvegarde dans le cas où, dans un futur hypothétique, fanatasmer par certains, que les serveurs ferme.
Bref la vrai différence est sur la non revente. Sauf les gkc, un entre les deux. Normalement on peux aussi copier les données, donc même si les serveurs ferment, pour l'utilisateur final il pourra continuer a y jouer si benne évidemment il dispose des données ou d'une copie des données.
https://www.frandroid.com/marques/sony/3159969_sony-va-supprimer-551-films-achetes-sur-le-playstation-store-sans-aucun-remboursement
C'est du streaming. Aucun téléchargement. Donc c'est forcément plus risqué puisque qu'on a pas les donnée.
Un jeux demat on a les donnée. Et aucune connexion n'est nécessaire.
Suffit juste de faire une copie pour vraiment être tranquille.
- Une édition normale
- Une edition de luxe avec fourreau, steelbook, artbook, la carte en poster...
- Une edition collector avec des gros goodies
Et c'était un carton.
je ne vois pas pourquoi Rockstar faire machine arrière
Sans physique GTA VI je m'en passerai
Il y serais quand gta7 finira par arriver. Donc sur ps7 au mieux.
on aura une fermeture de studio en plus cette année
Après les précommande c'est sur la hype, faudra voir les retours après coup
Newzoo estime qu'environ 260 millions de dollars ont été dépensés au cours de la première semaine de précommandes.
a 100 euro l'édition complète , ca ne fait par contre que 3 millions de vente ca...
Après bon je sait pas si les chiffres sont fiables.
Sans oublier le gta online avec les guguss prêt a dépenser sans compter.. .
Newzoo parie sur une croissance continue, mais ils oublient que le joueur n'est pas qu'une statistique "logique". Beaucoup achètent en numérique par défaut, pas par envie.
La vraie question c'est : Combien de joueurs, une fois l'excitation des fans retombée, accepteront de payer le prix fort pour un produit qu'ils ne possèdent pas et ne pourront jamais revendre ?
keiku
Vu ce que GTA5 a rapporté et continu de rapporté je ne pense pas qu'un echec de GTA6 si c'est possible pousserai le studio a fermé ces portes. Je pense que ca fait un moment que Rockstar ne joue plus sa vie en sortant des jeux
nicolasgourry je pense que ca va quand même bien se vendre en terme de précommande, mais qu'on sera quand même très loin des ventes du 5 en dehors de sa période de sortie qui fera surement mieux, par contre les chiffre de l'analyse qui tape sur du 50 millions sur sa première semaine sont totalement irréaliste vu le parc actuel
justx Vu ce que GTA5 a rapporté et continu de rapporté je ne pense pas qu'un echec de GTA6 si c'est possible pousserai le studio a fermé ces portes
je pense que si, si GTA6 se plante ca veut dire un manque a gagner pour les 15 prochaine années... et je pense au contraire que GTA est ce qui supporte rockstar comme take two entièrement (vu les échec des autres jeux)
J’ai hâte de voir le trailer 3 et de voir — enfin… — des images de gameplay du jeu.
Mais j’ai une confiance totale en Rockstar Games. Day One.
CHOSE QUE BEAUCOUP oublie j'ai remarqué, le CEO a refusé que le jeu soit à plus de 100 dollars....DE BASE !!!!
Oui oui, donc ceux et celles qui pleurent car tout numérique, ils auraient pu tous, vous, nous la mettre BIIIIIIEN profond en plus du tout numérique, mais il a fait à l'envers aux actionnaires, investisseurs etc.
C'est pas pour rien que Take Two prend cher en bourse, les gars de Wallstreet étaient VERT lorsqu'ils ont vu le prix de base à 80 dollars et 100
De plus se baser sur GTA 5, titre sorti sur 3 générations de consoles et dans des contextes totalement différents. Et nous avions probablement plus d'infos sur ce titre que ce GTA 6 où pour l'heure on a strictement rien vu à part du CGI (ou PC survitaminée). Il y aura sûrement des déçus et peut-être bien plus que l'on croit.
Un avant et après GTA 6 : non! Des records de ceci ou de cela ne font pas forcément la qualité d'un jeu. Le buzz : oui. Un public fidèle : oui.
Pour Zelda Botw, tout le monde avait dit qu'il y aura un avant et après. Vous trouvez que les jeux de ce type ont profondément changé depuis? Moi non. Le meilleur est que sa suite direct c'est beaucoup moins vendu. Comme quoi...
Mais tu réponds pas à la question de fdestroyer en fait
Pourquoi préco un jeu en démat, c'est pas comme si tu risques les ruptures de stocks??
GTA 6 pourait être le pire pétard mouillé de l'histoire, que t'aurais 39millions de précommandes, bref, je trouve ça dingue.
Bref, on est parti pour au moins 15 ans de suprématie de Rockstar avec GTA 6.
40% du parc ? En une semaine mdr ? N'importe quoi.
Donc 10% du parc. Evidemment que le 6 est ultra attendu mais 4x plus ?