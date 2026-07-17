La société d'études de marché spécialisée dans les données et les analyses du marché des jeux vidéo a publié une nouvelle analyse de la première semaine de précommandes, basée sur les données de dépenses numériques.Selon son analyse, environ 180 millions de dollars ont été dépensés en précommandes numériques aux États-Unis et sur les cinq plus grands marchés européens au cours de la dernière semaine de juin.En se basant sur la répartition des joueurs de GTA 5 , Newzoo a estimé que les dépenses mondiales totales s'élevaient à environ 260 millions de dollars lors de la première semaine de précommandes.« Cela marque le début de la campagne de précommandes la plus importante jamais enregistrée », a conclu l'entreprise.L'entreprise a également utilisé ces données pour prédire les ventes de la première semaine de Grand Theft Auto 6 lors de sa sortie en novembre.Selon Newzoo, les titres à succès suivent généralement trois courbes de vente : la toute nouvelle propriété intellectuelle (qui enregistre peu de précommandes et décolle après la publication des critiques), la « suite à succès incertain » (où les joueurs attendent de voir si une suite spécifique est bonne avant de l’acheter) et la « suite éprouvée » (où davantage de précommandes sont enregistrées rapidement).La société suggère que GTA 6 suivra le modèle éprouvé des suites et prévoit que les précommandes de la première semaine représenteront environ 5,8 % des ventes totales à la fin de la semaine de lancement effectif du jeu.L'entreprise souligne que, comme ce GTA 6 est le jeu le plus attendu de tous les temps, ses précommandes pourraient être plus concentrées en début de partie que d'habitude, mais elle suggère que même en tenant compte de cela, le jeu pourrait tout de même générer environ 3,3 milliards de dollars de ventes d'ici la fin de sa première semaine, soit environ 37 millions d'unités vendues.« Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, GTA 6 n'a pas atteint le milliard de dollars de précommandes à 21 semaines de sa sortie », indique l'analyse de Newzoo. « C'est absurde. Vu la tendance des précommandes, rien n'a jamais atteint un tel chiffre et rien n'atteindra ce chiffre dans un avenir proche. »« Les données montrent en réalité 180 millions de dollars de dépenses en précommandes numériques aux États-Unis et sur les cinq plus grands marchés européens au cours de la dernière semaine de juin, ce qui se traduit par une première semaine mondiale d'environ 260 millions de dollars, la majeure partie de la montée en puissance étant encore à venir. »« En appliquant ces chiffres aux courbes de précommandes plausibles, GTA VI devrait générer entre 3,25 et 5,2 milliards de dollars de recettes dès sa première semaine de lancement. Même en prenant l'hypothèse la plus prudente, à savoir que GTA VI réalise un démarrage plus spectaculaire que n'importe quel autre titre majeur de notre base de données, le chiffre atteint est colossal, quel que soit le point de vue historique. »Il y aura clairement un avant et un après GTA VI !