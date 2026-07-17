profile
Grand Theft Auto VI
4
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
19
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 855
visites since opening : 1967142
ouroboros4 > blog
[Analyse] GTA 6 bénéficie de « la campagne de précommande la plus performante jamais enregistrée »


GTA 6 bénéficie de « la campagne de précommande la plus performante jamais enregistrée » et devrait se vendre à 37-51 millions d'exemplaires dès sa première semaine, selon une société d'analyse.

Newzoo estime qu'environ 260 millions de dollars ont été dépensés au cours de la première semaine de précommandes.

La campagne de précommande de Grand Theft Auto 6 est la plus réussie jamais enregistrée, selon Newzoo .

La société d'études de marché spécialisée dans les données et les analyses du marché des jeux vidéo a publié une nouvelle analyse de la première semaine de précommandes, basée sur les données de dépenses numériques.

Selon son analyse, environ 180 millions de dollars ont été dépensés en précommandes numériques aux États-Unis et sur les cinq plus grands marchés européens au cours de la dernière semaine de juin.

En se basant sur la répartition des joueurs de GTA 5 , Newzoo a estimé que les dépenses mondiales totales s'élevaient à environ 260 millions de dollars lors de la première semaine de précommandes.

« Cela marque le début de la campagne de précommandes la plus importante jamais enregistrée », a conclu l'entreprise.

L'entreprise a également utilisé ces données pour prédire les ventes de la première semaine de Grand Theft Auto 6 lors de sa sortie en novembre.

Selon Newzoo, les titres à succès suivent généralement trois courbes de vente : la toute nouvelle propriété intellectuelle (qui enregistre peu de précommandes et décolle après la publication des critiques), la « suite à succès incertain » (où les joueurs attendent de voir si une suite spécifique est bonne avant de l’acheter) et la « suite éprouvée » (où davantage de précommandes sont enregistrées rapidement).

La société suggère que GTA 6 suivra le modèle éprouvé des suites et prévoit que les précommandes de la première semaine représenteront environ 5,8 % des ventes totales à la fin de la semaine de lancement effectif du jeu.

Partant de ce constat, Newzoo estime que le jeu est en bonne voie d'atteindre 4,5 milliards de dollars de ventes d'ici la fin de sa première semaine de commercialisation, soit environ 51 millions d'exemplaires vendus.

« Un nombre considérable, quel que soit le point de vue historique. »

L'entreprise souligne que, comme ce GTA 6 est le jeu le plus attendu de tous les temps, ses précommandes pourraient être plus concentrées en début de partie que d'habitude, mais elle suggère que même en tenant compte de cela, le jeu pourrait tout de même générer environ 3,3 milliards de dollars de ventes d'ici la fin de sa première semaine, soit environ 37 millions d'unités vendues.

« Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, GTA 6 n'a pas atteint le milliard de dollars de précommandes à 21 semaines de sa sortie », indique l'analyse de Newzoo. « C'est absurde. Vu la tendance des précommandes, rien n'a jamais atteint un tel chiffre et rien n'atteindra ce chiffre dans un avenir proche. »

« Les données montrent en réalité 180 millions de dollars de dépenses en précommandes numériques aux États-Unis et sur les cinq plus grands marchés européens au cours de la dernière semaine de juin, ce qui se traduit par une première semaine mondiale d'environ 260 millions de dollars, la majeure partie de la montée en puissance étant encore à venir. »

« En appliquant ces chiffres aux courbes de précommandes plausibles, GTA VI devrait générer entre 3,25 et 5,2 milliards de dollars de recettes dès sa première semaine de lancement. Même en prenant l'hypothèse la plus prudente, à savoir que GTA VI réalise un démarrage plus spectaculaire que n'importe quel autre titre majeur de notre base de données, le chiffre atteint est colossal, quel que soit le point de vue historique. »

Il y aura clairement un avant et un après GTA VI !
https://www.videogameschronicle.com/news/analytics-firm-says-gta-6-has-the-strongest-pre-order-campaign-on-record-is-on-track-to-sell-37-51-million-in-its-first-week/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/17/2026 at 07:48 AM by ouroboros4
    comments (49)
    cyr posted the 07/17/2026 at 08:18 AM
    Mais comment il arrive a savoir ce que seul rockstar/sony-microsoft connaisse?

    Dans tous les cas, si c'est vrai, les fuck au demat sont vraiment, vraiment plus très nombreux...
    On va finir par les comparer par les irréductible gaulois dans la bande dessinée d' asterix....


    Et gamekyo qui rencontre de nouveau des difficultés
    gamerdome posted the 07/17/2026 at 08:28 AM
    Vivement que Sony inclus ces chiffres dans le tableau physique vs démat !
    nicolasgourry posted the 07/17/2026 at 08:30 AM
    cyr
    En fait, "fuck le démat" c'est un fourre-tout sémantique ; sachant que les données sont quelque part, c'est plutôt "fuck à la non-propriété d'usage".
    choroq posted the 07/17/2026 at 08:38 AM
    Rien a faire, je suis pas fan de ce genre de jeux, mafia, gang, course poursuite flic, dommage leur open world est beau et vivant. Allez peut être qu'un jour Rock sortira dans un open world space opéra fantastique, on a tellement bouffé de l'amerique avec eux, ça serait grandiose si il prenait les choses SF à bras le corp.
    cyr posted the 07/17/2026 at 08:39 AM
    nicolasgourry mais c'est quoi la non-propriété ?

    Mes jeux demat, ils sont a moi, et a jamais. Pas besoin de connexion pour lancer un jeux, et j'ai une sauvegarde dans le cas où, dans un futur hypothétique, fanatasmer par certains, que les serveurs ferme.

    Bref la vrai différence est sur la non revente. Sauf les gkc, un entre les deux. Normalement on peux aussi copier les données, donc même si les serveurs ferment, pour l'utilisateur final il pourra continuer a y jouer si benne évidemment il dispose des données ou d'une copie des données.
    icebergbrulant posted the 07/17/2026 at 08:41 AM
    Et ça aurait été la même voire un peu + avec le physique
    shinz0 posted the 07/17/2026 at 08:45 AM
    cyr regarde ce qui s'est passé avec les films achetés :
    https://www.frandroid.com/marques/sony/3159969_sony-va-supprimer-551-films-achetes-sur-le-playstation-store-sans-aucun-remboursement
    cyr posted the 07/17/2026 at 08:49 AM
    shinz0 ouais enfin la il s'agit de film. J'en ai quelque uns sur la ps4. Mais aucun des studio canal.

    C'est du streaming. Aucun téléchargement. Donc c'est forcément plus risqué puisque qu'on a pas les donnée.

    Un jeux demat on a les donnée. Et aucune connexion n'est nécessaire.

    Suffit juste de faire une copie pour vraiment être tranquille.
    gamerdome posted the 07/17/2026 at 08:51 AM
    icebergbrulant Mais c'est clair :
    - Une édition normale
    - Une edition de luxe avec fourreau, steelbook, artbook, la carte en poster...
    - Une edition collector avec des gros goodies
    Et c'était un carton.
    rocan posted the 07/17/2026 at 08:55 AM
    Pas étonnant, le précédent est sorti il y a 13 ans, l'attente est immense et donc se cumulent des chiffres stratosphériques.
    icebergbrulant posted the 07/17/2026 at 08:58 AM
    gamerdome J’ai encore espoir que Rockstar le fasse dans un an, sinon ce sera sans moi puis j’attendrai que le jeu soit disponible via le Playstation Plus dans quelques années et à ce moment-là, je prendrai 1 mois d’abonnement
    kikoo31 posted the 07/17/2026 at 09:05 AM
    icebergbrulant si c'est pour attendre autant le prendre de suite

    je ne vois pas pourquoi Rockstar faire machine arrière
    ouroboros4 posted the 07/17/2026 at 09:07 AM
    icebergbrulant idem.
    Sans physique GTA VI je m'en passerai
    hyoga57 posted the 07/17/2026 at 09:23 AM
    shinz0 Sony à également supprimé quelques animes via Crunchyroll.
    cyr posted the 07/17/2026 at 09:52 AM
    icebergbrulant oublie pour gta6 sur le psn+.

    Il y serais quand gta7 finira par arriver. Donc sur ps7 au mieux.
    keiku posted the 07/17/2026 at 09:55 AM
    En même temps vu ce qu'a du couter le jeu, ils ont intérêt a le vendre sinon
    on aura une fermeture de studio en plus cette année

    Après les précommande c'est sur la hype, faudra voir les retours après coup

    Newzoo estime qu'environ 260 millions de dollars ont été dépensés au cours de la première semaine de précommandes.

    a 100 euro l'édition complète , ca ne fait par contre que 3 millions de vente ca...
    cyr posted the 07/17/2026 at 10:29 AM
    keiku c'est que des pré-commande. Le jeux sort dans quelque mois.....

    Après bon je sait pas si les chiffres sont fiables.
    cyr posted the 07/17/2026 at 10:32 AM
    keiku et aucune inquiétude a avoir. Le jeux sort sur ps5 en 30 fos, puis sur ps6 en 60 fps, et aussi sur ps7.

    Sans oublier le gta online avec les guguss prêt a dépenser sans compter.. .
    nicolasgourry posted the 07/17/2026 at 10:34 AM
    keiku Ces chiffres ne comptent que les fans inconditionnels qui achètent les yeux fermés. Mais pour le grand public, le calcul est différent : à 100€ le jeu sans réelle propriété, l'arbitrage est réel.
    Newzoo parie sur une croissance continue, mais ils oublient que le joueur n'est pas qu'une statistique "logique". Beaucoup achètent en numérique par défaut, pas par envie.
    La vraie question c'est : Combien de joueurs, une fois l'excitation des fans retombée, accepteront de payer le prix fort pour un produit qu'ils ne possèdent pas et ne pourront jamais revendre ?
    justx posted the 07/17/2026 at 10:44 AM
    Je ne précommande jamais, tout simplement parce que ça n'apporte rien. C'est un système qui appartenait au format physique. En numérique, le risque de rupture de stock n'existe pas, ce qui rend l'achat en avance totalement inutile.

    keiku
    Vu ce que GTA5 a rapporté et continu de rapporté je ne pense pas qu'un echec de GTA6 si c'est possible pousserai le studio a fermé ces portes. Je pense que ca fait un moment que Rockstar ne joue plus sa vie en sortant des jeux
    keiku posted the 07/17/2026 at 10:48 AM
    cyr les précommande vont représenter le gros des ventes

    nicolasgourry je pense que ca va quand même bien se vendre en terme de précommande, mais qu'on sera quand même très loin des ventes du 5 en dehors de sa période de sortie qui fera surement mieux, par contre les chiffre de l'analyse qui tape sur du 50 millions sur sa première semaine sont totalement irréaliste vu le parc actuel

    justx Vu ce que GTA5 a rapporté et continu de rapporté je ne pense pas qu'un echec de GTA6 si c'est possible pousserai le studio a fermé ces portes

    je pense que si, si GTA6 se plante ca veut dire un manque a gagner pour les 15 prochaine années... et je pense au contraire que GTA est ce qui supporte rockstar comme take two entièrement (vu les échec des autres jeux)
    fdestroyer posted the 07/17/2026 at 10:51 AM
    Le truc le plus précomandé de tout les temps est un truc immatériel, ça me dépasse.
    djfab posted the 07/17/2026 at 10:55 AM
    fdestroyer : Bein ça n'a rien a voir avec la qualité et l'ambition du jeu non ?
    fdestroyer posted the 07/17/2026 at 10:57 AM
    djfab Mais à quoi bon précomander du vent? Pas comme si il allait en manquer
    marcus62 posted the 07/17/2026 at 11:08 AM
    Ce sera donc le plus gros démarrage de l’histoire.

    J’ai hâte de voir le trailer 3 et de voir — enfin… — des images de gameplay du jeu.

    Mais j’ai une confiance totale en Rockstar Games. Day One.
    liiekino posted the 07/17/2026 at 11:09 AM
    Les gens du site qui prennent leur méthode de consommation pour une généralité vont voir flou lorsque les premiers chiffres tomberont.
    ouroboros4 posted the 07/17/2026 at 11:13 AM
    fdestroyer mais tellement c'est désolant de voir ça...
    ravyxxs posted the 07/17/2026 at 11:16 AM
    Content pour eux, même si il va y avoir du crunch.


    CHOSE QUE BEAUCOUP oublie j'ai remarqué, le CEO a refusé que le jeu soit à plus de 100 dollars....DE BASE !!!!

    Oui oui, donc ceux et celles qui pleurent car tout numérique, ils auraient pu tous, vous, nous la mettre BIIIIIIEN profond en plus du tout numérique, mais il a fait à l'envers aux actionnaires, investisseurs etc.

    C'est pas pour rien que Take Two prend cher en bourse, les gars de Wallstreet étaient VERT lorsqu'ils ont vu le prix de base à 80 dollars et 100
    jobiwan posted the 07/17/2026 at 11:22 AM
    Si les mêmes analystes qui prédisaient l'expansion du marché du jeux vidéos pendant et surtout pour l'après le COVID, vu l'état actuel du marché, nous pouvons dire qu'ils étaient complètement à côté de la plaque donc ces chiffres, je le prends avec des pincettes surtout qu'elles se basent sur des dépenses et non sur le nombre d'unités réels precommandés.
    De plus se baser sur GTA 5, titre sorti sur 3 générations de consoles et dans des contextes totalement différents. Et nous avions probablement plus d'infos sur ce titre que ce GTA 6 où pour l'heure on a strictement rien vu à part du CGI (ou PC survitaminée). Il y aura sûrement des déçus et peut-être bien plus que l'on croit.
    Un avant et après GTA 6 : non! Des records de ceci ou de cela ne font pas forcément la qualité d'un jeu. Le buzz : oui. Un public fidèle : oui.
    Pour Zelda Botw, tout le monde avait dit qu'il y aura un avant et après. Vous trouvez que les jeux de ce type ont profondément changé depuis? Moi non. Le meilleur est que sa suite direct c'est beaucoup moins vendu. Comme quoi...
    djfab posted the 07/17/2026 at 11:36 AM
    fdestroyer : certains vont passer des centaines d'heures de plaisir avec ce "vent" !
    gasmok2 posted the 07/17/2026 at 11:52 AM
    djfab
    Mais tu réponds pas à la question de fdestroyer en fait
    Pourquoi préco un jeu en démat, c'est pas comme si tu risques les ruptures de stocks??
    fdestroyer posted the 07/17/2026 at 11:54 AM
    djfab Mais oui bien entendu, là n'est pas la question, mais pour le moment, on n'a même jamais vu ne serait-ce que 10 minutes de gameplay.

    GTA 6 pourait être le pire pétard mouillé de l'histoire, que t'aurais 39millions de précommandes, bref, je trouve ça dingue.
    djfab posted the 07/17/2026 at 11:55 AM
    fdestroyer gasmok2 : ok j'avais pas compris ça comme ca, par rapport aux quantités c'est vrai, c pas indispensable de précommander ! ????
    supasaiyajin posted the 07/17/2026 at 12:22 PM
    fdestroyer C'est clair Préco un jeu démat à 100 balles, sans même voir une vidéo de gameplay, c'est dingue.
    snave posted the 07/17/2026 at 01:10 PM
    fdestroyer Vu la qualité de leurs derniers gros jeux (RDR 2), tu penses vraiment que GTA 6 sera un pétard mouillé ? Et les anciens GTA sont tous généralement bons. Je pense qu'on peut avoir confiance à 1000 % en la qualité de GTA 6.
    snave posted the 07/17/2026 at 01:15 PM
    À part ça, GTA 6 va tellement se vendre. De toute façon, c'est pas comme si Rockstar était dans une situation critique. GTA 5 continue à se vendre et le jeu leur rapporte encore énormément d'argent via le mode en ligne. GTA 6 va juste prendre le relais et va exploser le record de GTA 5 avec le temps.

    Bref, on est parti pour au moins 15 ans de suprématie de Rockstar avec GTA 6.
    marios1 posted the 07/17/2026 at 01:49 PM
    Plus de 50 millions sur un parc de 130 millions de consoles ?

    40% du parc ? En une semaine mdr ? N'importe quoi.
    fdestroyer posted the 07/17/2026 at 02:07 PM
    snave On est bien d'accord, mais ça n'empêche pas que c'est complétement inutile de le précomander...
    bennj posted the 07/17/2026 at 02:10 PM
    cyr cest du bullshit ils ne savent rien vraiment. Ils se basent sur du vent.
    akinen posted the 07/17/2026 at 02:35 PM
    Ils ont intérêt à pas se rater
    ouroboros4 posted the 07/17/2026 at 02:45 PM
    marios1 GTA V à fait 11 millions en 24 heures en 2013
    rogeraf posted the 07/17/2026 at 02:56 PM
    Pourquoi réserver un jeu démat. Jamais compris l'interet, moi je le prend day one avec une reduction trouvée sur internet. En gros GTA 6 day one a 40/50 euros max, mais je vais garder mon argent pour surement prendre Pétanque 2027
    burningcrimson posted the 07/17/2026 at 05:01 PM
    Ça n'a pas protesté longtemps lol.
    cyr posted the 07/17/2026 at 06:56 PM
    fdestroyer les mec vont jouer a gta6, rien de plus. Avec les donnée enregistrés sur le ssd. Comme ci tu l'avais acheter en version disque. MAIS ils ne seront pas obligé d'insérer le disque pour le démarré , et ça change tous
    shockadelica posted the 07/17/2026 at 07:16 PM
    Ça doit se rouler dans la coke chez rockstar
    suzukube posted the 07/17/2026 at 07:44 PM
    rogeraf J'suis sûr la moitié de Gamekyo l'a précommandé à 60€ a leclerc pour etre SUR de l'avoir moins cher car après la sortie Leclerc les remettra à 80 €
    suzukube posted the 07/17/2026 at 09:42 PM
    cyr au pire ils vont acheter la boîte en magasin, se rendre compte a la maison que c’est un code mais comme ils auront le net et qu'ils voudront jouer en qu'ils auront déballé le jeu bah ils pourront pas faire un retour au magasin avec quoi...
    marios1 posted the 07/20/2026 at 07:22 AM
    ouroboros4 Et 16 millions en 1 semaine. Sur un parc de 160 millions de consoles.

    Donc 10% du parc. Evidemment que le 6 est ultra attendu mais 4x plus ?
    rogeraf posted the 07/20/2026 at 08:09 AM
    suzukube Leclerc sera en rupture de stocks ! Panique a l'ouverture ! Il y aura du sang et des larmes et ca pourrait faire un beau tire de film. GTA 6 : Panique a l'ouverture ou au Panique supermarché
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo