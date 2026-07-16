L'information vient d'être officialisée par. Le nouveau reboot de la sagaadoptera un format particulièrement court et sera interdit aux mineurs lors de sa sortie en salles, prévue leLe film affichera une durée de. Son réalisateur,, avait déjà expliqué lors de plusieurs interviews qu'il souhaitait proposer une expérience allant droit à l'essentiel, avec une tension montant progressivement en puissance, à l'image des jeux.Selon le média, qui a fait partie des rares privilégiés ayant pu assister à la projection initiale, le film aurait été comparé à une version horrifique de. Un qualificatif particulièrement flatteur qui laisse entrevoir un long-métrage rythmé et sans temps mort.Une deuxième bande-annonce devrait par ailleurs être dévoilée dans les prochains jours avant la sortie du film. L'occasion de susciter davantage d'engouement autour de ce nouveau, qui semble prendre une direction radicalement différente des précédentes adaptations cinématographiques de la licence.