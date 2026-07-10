Bien que notre studio ait été touché, ces changements ont été répartis entre plusieurs équipes. Nous disposons toujours de l'équipe nécessaire pour créer les jeux et les technologies qui ont fait notre réputation. Aujourd'hui, notre équipe est à peu près de la même taille que lorsque nous développions DOOM (2016). Nous avons toujours fonctionné comme un studio à structure horizontale, où chacun est un créateur, et nous resterons fidèles à cette philosophie à l'avenir.
Nous sommes concentrés sur le soutien de chacun et des membres de l'équipe concernés par ces changements. Nous allons continuer à développer les excellents jeux et les technologies qui nous définissent depuis 35 ans, et nous avons hâte de vous retrouver à la QuakeCon en août.
Comme d'habitude beaucoup de connerie sur internet ...
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posted the 07/10/2026 at 06:40 PM by negan
C'est beau d'être aveugle à ce point
Les,mecs sont matrixés et il faut absolument qu'il n'y ai que des mauvaises news chez XBOX : ils n'ont fermé aucun studio, les ont laissé partir avec les IP, ID software se retrouve avec la même équipe qu'il y avait avant le Covid...mais non c’est pas vrai, ils mentent....XBOX va fermer
bah en vrai, chez microsoft c'est souvent comme ca...
et pour Doom The Dark Ages : https://www.mobygames.com/game/241974/doom-the-dark-ages/credits/windows/?autoplatform=true
On est passé de 166 à 255 personnes en interne (et 1090 en tout à 1537). Donc une augmentation de 89 personnes entre le premier et le troisième jeu post reboot.
Maintenant c'est bien gentil de dire qu'ils sont revenus au même nombre de personnes qu'au Doom 2016, mais si ils ont viré tous ceux qui coûtaient le plus cher (donc les anciens) c'est pas cool non plus, si il ne reste plus personne pour aider les nouveaux. C'est toujours le même délire ils se passent de personnes qui ont de l'expérience, donc qui peuvent aussi apporter énormément au développement d'un jeu par rapport à des juniors. En espérant que ca soit un mix des deux qui sont restés, et bonne chance à eux pour la suite (et à ceux qui ont été licencié pour retrouvé du boulot vu le nombre de personnes qui se sont retrouvés sur le marché du jv depuis 5 ans).