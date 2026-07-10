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negan
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Communiqué de ID Software .




Bien que notre studio ait été touché, ces changements ont été répartis entre plusieurs équipes. Nous disposons toujours de l'équipe nécessaire pour créer les jeux et les technologies qui ont fait notre réputation. Aujourd'hui, notre équipe est à peu près de la même taille que lorsque nous développions DOOM (2016). Nous avons toujours fonctionné comme un studio à structure horizontale, où chacun est un créateur, et nous resterons fidèles à cette philosophie à l'avenir.

Nous sommes concentrés sur le soutien de chacun et des membres de l'équipe concernés par ces changements. Nous allons continuer à développer les excellents jeux et les technologies qui nous définissent depuis 35 ans, et nous avons hâte de vous retrouver à la QuakeCon en août.


Comme d'habitude beaucoup de connerie sur internet ...
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    ouken
    posted the 07/10/2026 at 06:40 PM by negan
    comments (15)
    matarise posted the 07/10/2026 at 06:42 PM
    bah au moins sony peut faire passer toute les pilules tranquille
    tripy73 posted the 07/10/2026 at 07:01 PM
    Blablabla corporate qui peut se résumer en "vous inquiétez pas tout va bien, circulez y a rien à voir"...
    jaeg01 posted the 07/10/2026 at 07:11 PM
    Oui c'est sur il suffit d'un communiqué officiel pour dire tout va bien pour affirmer que internet dit des conneries.

    C'est beau d'être aveugle à ce point
    zboubi480 posted the 07/10/2026 at 07:14 PM
    jaeg01 bah ce sont des faits officiels contre des rumeurs donc bon....
    nicoliafox posted the 07/10/2026 at 07:15 PM
    Communiqué officiel = mensonge. Rumeur sorti du SIF d'un insider a la fiablité douteuse = "TOUT EST VRAI, JE LE SAVAIS vite faisont une news"
    zboubi480 posted the 07/10/2026 at 07:27 PM
    nicoliafox c’est de la folie
    Les,mecs sont matrixés et il faut absolument qu'il n'y ai que des mauvaises news chez XBOX : ils n'ont fermé aucun studio, les ont laissé partir avec les IP, ID software se retrouve avec la même équipe qu'il y avait avant le Covid...mais non c’est pas vrai, ils mentent....XBOX va fermer
    zboubi480 posted the 07/10/2026 at 07:31 PM
    Je pense que les quenelles que sont en train de leur glisser Playstation ne passent pas....ce que je peux tout à fait comprendre : la boîte qu’ils adulent depuis des années et à laquelle ils ont toute confiance les prend pour des cons....ça pique
    nicoliafox posted the 07/10/2026 at 07:38 PM
    zboubi480 Sur Gamekyo, on m'a expliqué plusieurs fois par A + B que Microsoft c'était le mal absolu, les pro-demat, pro drm et que PlayStation était eldorado des "gentils gamers fans de jeux vidéos et de mangas", pro physique et du hors ligne. Depuis qu'ils on annoncé en premier la fin du physique, chez certains: y a un bug dans le programme.
    zboubi480 posted the 07/10/2026 at 07:44 PM
    nicoliafox les Pros S ont déserté le site...on les voit plus
    nicoliafox posted the 07/10/2026 at 07:47 PM
    zboubi480 J'aime le physique (et le demat aussi) j'aime le choix. Pour le coup, Sony se tire une balle dans le pied, même si ils sont pas les plus nombreux, leurs fans les plus visibles et les influenceurs "neutres" sont généralement tous des collectionneurs de boiboites.
    burningcrimson posted the 07/10/2026 at 08:07 PM
    Apparemment ces gars là faisaient du bon boulot. Dommage.
    ravyxxs posted the 07/10/2026 at 08:18 PM
    Ca essaye d'éteindre un feu avec un verre d'eau de 100ml chaqu'un(e) dans les mains
    keiku posted the 07/10/2026 at 08:42 PM
    nicoliafox Communiqué officiel = mensonge. Rumeur sorti du SIF d'un insider a la fiablité douteuse = "TOUT EST VRAI, JE LE SAVAIS vite faisont une news"

    bah en vrai, chez microsoft c'est souvent comme ca...
    zboubi480 posted the 07/10/2026 at 10:17 PM
    Au moins ils communiquent eux, parce que chez Sony, ils ont pas besoin : ils savent que leurs pigeo.. joueurs les suivront avec la bouche grande ouverte !
    bennj posted the 07/10/2026 at 10:17 PM
    J'ai regardé les crédits pour Doom 2016 : https://www.mobygames.com/game/78860/doom/credits/windows/?autoplatform=true

    et pour Doom The Dark Ages : https://www.mobygames.com/game/241974/doom-the-dark-ages/credits/windows/?autoplatform=true

    On est passé de 166 à 255 personnes en interne (et 1090 en tout à 1537). Donc une augmentation de 89 personnes entre le premier et le troisième jeu post reboot.

    Maintenant c'est bien gentil de dire qu'ils sont revenus au même nombre de personnes qu'au Doom 2016, mais si ils ont viré tous ceux qui coûtaient le plus cher (donc les anciens) c'est pas cool non plus, si il ne reste plus personne pour aider les nouveaux. C'est toujours le même délire ils se passent de personnes qui ont de l'expérience, donc qui peuvent aussi apporter énormément au développement d'un jeu par rapport à des juniors. En espérant que ca soit un mix des deux qui sont restés, et bonne chance à eux pour la suite (et à ceux qui ont été licencié pour retrouvé du boulot vu le nombre de personnes qui se sont retrouvés sur le marché du jv depuis 5 ans).
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