Bien que notre studio ait été touché, ces changements ont été répartis entre plusieurs équipes. Nous disposons toujours de l'équipe nécessaire pour créer les jeux et les technologies qui ont fait notre réputation. Aujourd'hui, notre équipe est à peu près de la même taille que lorsque nous développions DOOM (2016). Nous avons toujours fonctionné comme un studio à structure horizontale, où chacun est un créateur, et nous resterons fidèles à cette philosophie à l'avenir.



Nous sommes concentrés sur le soutien de chacun et des membres de l'équipe concernés par ces changements. Nous allons continuer à développer les excellents jeux et les technologies qui nous définissent depuis 35 ans, et nous avons hâte de vous retrouver à la QuakeCon en août.

Comme d'habitude beaucoup de connerie sur internet ...