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fdestroyer
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Retour sur la news catastrophique
Petite vidéo de réaction à chaud, je suis évidemment profondément triste de la tournure du marché
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torotoro59
,
sph1x
,
famimax
posted the 07/01/2026 at 03:58 PM by
fdestroyer
comments (
23
)
sph1x
posted
the 07/01/2026 at 04:15 PM
Quelle triste nouvelle quand même
famimax
posted
the 07/01/2026 at 04:15 PM
Donc ok, très bien : si Sony veut imposer le démat obligatoire sur PS6, alors les instances de régulation devraient imposer l’ouverture à des stores concurrents. Un peu comme ce qui a été imposé à Apple en Europe avec le Digital Markets Act. La Commission européenne explique que le DMA permet notamment aux développeurs de distribuer leurs applications via des boutiques alternatives ou directement depuis le web, et de diriger les utilisateurs vers de meilleures offres hors des stores dominants.
Pour les Game Key card, tu peux au moins les revendre, les prêter, et surtout les acheter ou tu veux (Amazon et cie donc moins cher que sur le store officiel), et pour le "neo-retro" gaming ok mais dans une certaine limite, pour les jeux XS et PS5 par exemple, quand ça ne sera plus possible de récupérer les patch et maj ça sera limité aussi...
sph1x
posted
the 07/01/2026 at 04:16 PM
on achètera des jeux à 100 euros qu'on ne possèdera pas
keiku
posted
the 07/01/2026 at 04:18 PM
au moins c'est simple les consoles c'est fini (heureusement que j'ai prévu le coup )
sph1x
posted
the 07/01/2026 at 04:19 PM
Playstation ne laisse pas le choix et va interdire tout simplement à tout le monde (tout les éditeurs) de sortir des jeux en physique, et ça je trouve ça complètement injuste.
sph1x
posted
the 07/01/2026 at 04:20 PM
C'est la fin des micromania, game cash, easy cash, justforgames, limied run, pixe'n love...
Le carnage que ça va être
keiku
posted
the 07/01/2026 at 04:21 PM
sph1x
en vrai c'est la fin des console tous cours, sony ne va pas finir la prochaine gen
sph1x
posted
the 07/01/2026 at 04:23 PM
keiku
au bout du bout ce sera la fin des consoles, ce sera comme netflix où tu payeras un abonnement
xylander
posted
the 07/01/2026 at 04:23 PM
Sony peut tout se permettre, ils ont le monopole.
defcon5
posted
the 07/01/2026 at 04:24 PM
Qu'est ce que je suis content d'avoir abandonné le JV "moderne" ! Y'a tellement de chefs-d’œuvre à faire sur mes Saturn, Dreamcast, 3ds, SuperNes, MD, et bientôt AES
Aucun regrets !
keiku
posted
the 07/01/2026 at 04:25 PM
sph1x
mais même netflix ca ne tiendra pas dans le temps
sph1x
posted
the 07/01/2026 at 04:26 PM
Quelle triste époque
micheljackson
posted
the 07/01/2026 at 04:28 PM
Bof, depuis l'apparition des jeux sur CD j'avais déjà l'impression de ne plus avoir de jeu en "physique" de toute façon.
yani
posted
the 07/01/2026 at 04:47 PM
Moi je pense aux personnes qui même si elles ont une connexion internet, n'ont peut-être pas une grosse connexion pour leur vitesse ou un volume de data illimité par mois (car oui ça existe, certains pays n'ont pas un volume de data illimité par mois et sont encore très cher avec internet).
5120x2880
posted
the 07/01/2026 at 04:48 PM
yani
Je pense que ces pays ont d'autres soucis que de jouer à la PS6
arrrghl
posted
the 07/01/2026 at 04:55 PM
ça me fera plus de thune pour ma collection de CD et Vinyle ! au moins sur ce marché, je peux encore consommer ma musique comme bon me semble !
Cette décision venant de sony, l'inventeur du CD, dvd, Bluray, Minidisc , ... ça me tue ...
olex
posted
the 07/01/2026 at 05:02 PM
Y aura encore plus catastrophique comme news... J'attends l'annonce de production des CD, DVD, des Blu-Ray (pour les films ou autre contenu)... Rien que pour Xbox cette semaine, on attend pour les studios. Y a aussi l'épée de Damoclès pour Ubisoft, Nacon... Possiblement une nouvelle hausse de prix de consoles quelque part... Sinon, tout va bien.
aragami
posted
the 07/01/2026 at 05:06 PM
J'adore les keke boys qui disent les consoles c'est finis...Sur pc c'est full demat depuis 20 ans et ça gêne absolument personne...C'est complètement débile de dire je passe sur pc ????????????.
raioh
posted
the 07/01/2026 at 05:07 PM
Aragami
Utilise un peu plus ton cerveau, t'es pas loin de trouver la raison
aragami
posted
the 07/01/2026 at 05:15 PM
raioh
je t'écoute ? Car là vraiment je vois pas...
fdestroyer
posted
the 07/01/2026 at 05:16 PM
aragami
Il parle de piratage, tout simplement
weik
posted
the 07/01/2026 at 05:21 PM
Le seul intêret de précommander en démat c'est pour avoir les bonus de préco, c'est tout
aragami
posted
the 07/01/2026 at 05:22 PM
fdestroyer
Piratage ou pas c'est exactement la même le jour où ils décident de couper le serveur ton jeu il marchera plus aussi...Puis pc ok mais t'aura plus uncharted ni god of war ni spiderman , the last of us etc...
Ya de sacré exclusivité chez sony qui ne sortiront plus jamais sur pc...
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Pour les Game Key card, tu peux au moins les revendre, les prêter, et surtout les acheter ou tu veux (Amazon et cie donc moins cher que sur le store officiel), et pour le "neo-retro" gaming ok mais dans une certaine limite, pour les jeux XS et PS5 par exemple, quand ça ne sera plus possible de récupérer les patch et maj ça sera limité aussi...
Le carnage que ça va être
Aucun regrets !
Cette décision venant de sony, l'inventeur du CD, dvd, Bluray, Minidisc , ... ça me tue ...
Ya de sacré exclusivité chez sony qui ne sortiront plus jamais sur pc...