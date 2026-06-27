Un nouveau rapport suggère que les détaillants pourraient être en rupture de stock de PS5 et de Xbox « aux alentours du lancement de GTA 6 » « la demande devrait dépasser l’offre en fin d’année ».
Les détaillants pourraient se retrouver en rupture de stock de consoles PS5 , Xbox Series X et Series S pendant la période des fêtes en raison de la sortie prochaine de Grand Theft Auto 6 .
D'après The Game Business , un important distributeur de jeux vidéo a prévenu qu'une forte hausse de la demande pour les consoles est attendue plus tard cette année grâce à GTA 6. Cependant, des pénuries sont à prévoir en raison des problèmes persistants d'approvisionnement en composants matériels.
« J'ai parlé cette semaine à un grand détaillant qui m'a informé qu'on leur avait dit qu'il y aurait des pénuries de consoles en stock à la fin de l'année, au moment du lancement de GTA 6 », a déclaré Christopher Dring, rédacteur en chef et cofondateur de The Game Business.
Un acheteur de jeux vidéo de haut niveau, s'exprimant sans l'autorisation de son employeur, a déclaré à The Game Business : « En raison des problèmes persistants d'approvisionnement en composants matériels, nous ne recevrons pas les unités souhaitées avant la sortie de GTA . » La source a ajouté : « La demande devrait dépasser l'offre en fin d'année. »
Dring a souligné que le PDG de Sony, Hiroki Totoki, avait déclaré aux investisseurs en mai que « le volume nécessaire » de stocks de PS5 « avait été sécurisé » pour 2026 ; cependant, le directeur de la stratégie de Xbox, Matthew Ball, avait déclaré à The Game Business plus tôt dans le mois qu'il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement en Xbox.
Surtout que la series S sera compatible avec la version physique de GTA VI, pas de confusion possible, j'vais ptet meme faire des bundles a 250/300 € avec le jeu en physique ^^
Pour info, la commu d’IGN préco 8x plus la version PS5 que la version Xbox.
Matthew Ball, avait déclaré à The Game Business plus tôt dans le mois qu'il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement en Xbox.
alors qu'il n'en vende presqu'aucune depuis 5 ans
Et je ne serais pas étonné que Sony augmente sa Ps5 d'ici là.
Surtout avec les fêtes de fin d'année qui vont arriver.
Par contre, l’entrée est payante: 20 euros l’entrée ou 50 euros l’entrée collector où une hôtesse sexy de 75 ans vous accueillera les jamb... heu, les mains ouvertes !
Il y aura 2 stands détente: 1 où vous pourrez vous défouler sur des mannequins à coup de batte de base-ball
L’autre où vous pourrez conduire un Kart et sur la piste, plein de peluches que vous pourrez écraser sans détour et sans remords !
Chaque heure sera facturée 5 euros, ce n’est vraiment pas cher surtout pour le GOTY de la décennie
Si intéressés, veuillez ne pas me contacter au plus vite !
Même sans parler ventes de consoles, les bénéfices de Playstation vont crever le plafond.
Encore faut-il que les prix des PS5, en forte demande à ce moment, soient baissés pendant le BF, je ne pense pas perso, à moins que ce soit des pack PS5 pro + GTA VI + disque blu-ray (ironique oui) ou une PS5 + TV etc, juste mon avis
plutôt les autres jeux PS5, les manettes, la ps portal, c'est eux qui vont, je pense, profiter du BF
- Serie S compatible avec la version physique de GTA6 - lol Une phrase que personne aurait pu penser à sortir en 2020