Les détaillants pourraient se retrouver en rupture de stock de consoles PS5 , Xbox Series X et Series S pendant la période des fêtes en raison de la sortie prochaine de Grand Theft Auto 6 .D'après The Game Business , un important distributeur de jeux vidéo a prévenu qu'une forte hausse de la demande pour les consoles est attendue plus tard cette année grâce à GTA 6. Cependant, des pénuries sont à prévoir en raison des problèmes persistants d'approvisionnement en composants matériels.« J'ai parlé cette semaine à un grand détaillant qui m'a informé qu'on leur avait dit qu'il y aurait des pénuries de consoles en stock à la fin de l'année, au moment du lancement de GTA 6 », a déclaré Christopher Dring, rédacteur en chef et cofondateur de The Game Business.Un acheteur de jeux vidéo de haut niveau, s'exprimant sans l'autorisation de son employeur, a déclaré à The Game Business : « En raison des problèmes persistants d'approvisionnement en composants matériels, nous ne recevrons pas les unités souhaitées avant la sortie de GTA . » La source a ajouté : « La demande devrait dépasser l'offre en fin d'année. »Dring a souligné que le PDG de Sony, Hiroki Totoki, avait déclaré aux investisseurs en mai que « le volume nécessaire » de stocks de PS5 « avait été sécurisé » pour 2026 ; cependant, le directeur de la stratégie de Xbox, Matthew Ball, avait déclaré à The Game Business plus tôt dans le mois qu'il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement en Xbox.