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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
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ouroboros4
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GTA VI : vers des ruptures de stock de consoles PS5 et de Xbox au lancement du jeu ?


Un nouveau rapport suggère que les détaillants pourraient être en rupture de stock de PS5 et de Xbox « aux alentours du lancement de GTA 6 » « la demande devrait dépasser l’offre en fin d’année ».

Les détaillants pourraient se retrouver en rupture de stock de consoles PS5 , Xbox Series X et Series S pendant la période des fêtes en raison de la sortie prochaine de Grand Theft Auto 6 .

D'après The Game Business , un important distributeur de jeux vidéo a prévenu qu'une forte hausse de la demande pour les consoles est attendue plus tard cette année grâce à GTA 6. Cependant, des pénuries sont à prévoir en raison des problèmes persistants d'approvisionnement en composants matériels.

« J'ai parlé cette semaine à un grand détaillant qui m'a informé qu'on leur avait dit qu'il y aurait des pénuries de consoles en stock à la fin de l'année, au moment du lancement de GTA 6 », a déclaré Christopher Dring, rédacteur en chef et cofondateur de The Game Business.

Un acheteur de jeux vidéo de haut niveau, s'exprimant sans l'autorisation de son employeur, a déclaré à The Game Business : « En raison des problèmes persistants d'approvisionnement en composants matériels, nous ne recevrons pas les unités souhaitées avant la sortie de GTA . » La source a ajouté : « La demande devrait dépasser l'offre en fin d'année. »

Dring a souligné que le PDG de Sony, Hiroki Totoki, avait déclaré aux investisseurs en mai que « le volume nécessaire » de stocks de PS5 « avait été sécurisé » pour 2026 ; cependant, le directeur de la stratégie de Xbox, Matthew Ball, avait déclaré à The Game Business plus tôt dans le mois qu'il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement en Xbox.
https://www.techradar.com/gaming/new-report-suggests-retailers-may-run-out-of-ps5-and-xbox-stock-around-the-launch-of-gta-6-demand-will-likely-outstrip-supply-during-the-year-end-period
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    posted the 06/27/2026 at 12:18 PM by ouroboros4
    comments (19)
    jenicris posted the 06/27/2026 at 12:23 PM
    Avec cette foutu pénurie de composants, c'est certains, merci l'IA
    suzukube posted the 06/27/2026 at 12:26 PM
    J'hésite à acheter des séries S a 100 euros pour les revendre 200 euros a la sortie de gta 6 je pense que y’a moyen de faire un bon business plan la.

    Surtout que la series S sera compatible avec la version physique de GTA VI, pas de confusion possible, j'vais ptet meme faire des bundles a 250/300 € avec le jeu en physique ^^
    walterwhite posted the 06/27/2026 at 12:27 PM
    Le BF de cette année sera sous le signe des records.

    Pour info, la commu d’IGN préco 8x plus la version PS5 que la version Xbox.
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 12:28 PM
    walterwhite GTA VI + BF + fêtes de fin d'année = ce sera je jackpot assuré
    walterwhite posted the 06/27/2026 at 12:30 PM
    ouroboros4 Quand Shreier disait que ce serait limite une exclu Playstation il a pas menti, tous les projo seront autour de la PS5 fin d’année
    marcus62 posted the 06/27/2026 at 12:31 PM
    Je ne suis pas surpris, ce sera le lancement de la décennie voire du siècle (en terme de volumes de ventes) dommage qu’il y aura des ruptures de stock pour ceux et celles qui souhaitent acheter une console pour GTA VI. J’ai pas mal d’amis sur PC qui réfléchissent à se prendre la PS5 juste pour ce jeu… je suis bien content d’avoir la PS5 et la Xbox en plus de mon PC
    jf17 posted the 06/27/2026 at 12:34 PM
    marcus62 jamais je mettrais 900 euros pour UN jeu
    keiku posted the 06/27/2026 at 12:38 PM
    je suis sur que c'est une tactique de com pour faire vendre en disant il risque d'y avoir des rupture...

    Matthew Ball, avait déclaré à The Game Business plus tôt dans le mois qu'il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement en Xbox.

    alors qu'il n'en vende presqu'aucune depuis 5 ans
    deathegg posted the 06/27/2026 at 12:41 PM
    keiku Normal, y ont jamais pensé à refaire un stock vu que personne en achetait.
    keiku posted the 06/27/2026 at 12:48 PM
    deathegg en refaire ? ils n'ont même pas du avoir écouler celle recue...
    tokito posted the 06/27/2026 at 12:51 PM
    jenicris : Pour l'IA, c'est surtout que les acteurs du secteur alignent les billets avec bien plus de marges...
    jeanouillz posted the 06/27/2026 at 12:57 PM
    C'est bien pour ça que Microsoft augmente le prix de ses xbox, quand le guez verra qu'il n'y a plus de Ps5 et qu'il va devoir acheter une xboite pour jouer à GTA, il sera bien baisé.
    Et je ne serais pas étonné que Sony augmente sa Ps5 d'ici là.
    Surtout avec les fêtes de fin d'année qui vont arriver.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 01:01 PM
    tokito sans l'IA ils auraient enchaîner autant de hausse
    icebergbrulant posted the 06/27/2026 at 01:03 PM
    Oui il y aura de grosses ruptures, c’est pourquoi je souhaite proposer un deal à ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas acheter une PS5, je les invite dans une grande salle parisienne que j’aurais louée avec trois magnifiques TV 4K MEGA ULTRA HDR 300 cm , 3 PS5 Pro, avec climatisation qui ne servira pas à grand chose car il n’y aura pas de canicule en novembre

    Par contre, l’entrée est payante: 20 euros l’entrée ou 50 euros l’entrée collector où une hôtesse sexy de 75 ans vous accueillera les jamb... heu, les mains ouvertes !

    Il y aura 2 stands détente: 1 où vous pourrez vous défouler sur des mannequins à coup de batte de base-ball
    L’autre où vous pourrez conduire un Kart et sur la piste, plein de peluches que vous pourrez écraser sans détour et sans remords !

    Chaque heure sera facturée 5 euros, ce n’est vraiment pas cher surtout pour le GOTY de la décennie

    Si intéressés, veuillez ne pas me contacter au plus vite !
    spartan1985 posted the 06/27/2026 at 01:08 PM
    keiku Ils n'en vendaient tout simplement parce qu'ils n'en avaient plus rien a foutre du hardware. Tu as oubliés leur campagne de merde pour te convaincre de ne surtout pas acheter une Xbox.
    aozora78 posted the 06/27/2026 at 01:11 PM
    La PS5 va dépasser les 105 millions de PS1 dans la première moitié 2027, genre en Mars je pense. Entre GTA 6 et les fêtes...

    Même sans parler ventes de consoles, les bénéfices de Playstation vont crever le plafond.
    wickette posted the 06/27/2026 at 01:20 PM
    walterwhite
    Encore faut-il que les prix des PS5, en forte demande à ce moment, soient baissés pendant le BF, je ne pense pas perso, à moins que ce soit des pack PS5 pro + GTA VI + disque blu-ray (ironique oui) ou une PS5 + TV etc, juste mon avis

    plutôt les autres jeux PS5, les manettes, la ps portal, c'est eux qui vont, je pense, profiter du BF
    xylander posted the 06/27/2026 at 01:28 PM
    Et voilà pourquoi ils augmentent les prix. La RAM, un piège à cons (relatif).
    riddler posted the 06/27/2026 at 01:43 PM
    suzukube
    - Serie S compatible avec la version physique de GTA6 - lol Une phrase que personne aurait pu penser à sortir en 2020
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