Sony supprime 551 films achetés sur le PlayStation Store : le débat sur la propriété numérique relancé
Sony va retirer 551 films et séries des bibliothèques PlayStation à partir du 1er septembre 2026, suite à l’expiration d’accords de licence avec StudioCanal. Les utilisateurs concernés perdront l’accès à des contenus pourtant achetés, sans remboursement ni compensation.
Cette décision rappelle une réalité du numérique : acheter un film en ligne ne signifie pas toujours le posséder définitivement. Dans de nombreux cas, il s’agit simplement d’une licence d’utilisation pouvant être révoquée lorsque les accords commerciaux changent.
Avec la disparition progressive des supports physiques, cette affaire relance les inquiétudes autour de la conservation des œuvres culturelles. Là où un disque reste utilisable indépendamment d’une plateforme, un contenu dématérialisé peut disparaître du jour au lendemain selon les choix des entreprises.
Bien content d'avoir fait mon pc
Mais je suppose que c'était une location longue durée et non une vente, mais probablement pas clairement explicité.
N'achetez pas des films en démat
Sur Apple Tv si ça disparaît du catalogue le film reste à toi dans ta bibliothèque au moins.
Oui, jamais vu ça ailleurs que chez Sony pour leurs films.
Vive les Blu-ray.
Même chez le sacro-saint Steam, ça peut se produire https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/steam-devil-may-cry-magasin-519570
C'est pour ça qu'on continuera à acheter le plus possible en physique pour le cinéma et pour le jeu vidéo, même les jeux indés en boite, en continuant à soutenir des boutiques comme Just For Games, Super Rare Games, Limited Run, Red Art Games, Pix'n Love, etc...
Là je viens de recevoir le Blu-ray 3D d'Avatar 3
Et autant dire qu'il est super collector celui là
Sauf que tu peux quand même les télécharger, donc non, aucun rapport avec la suppression d’un produit déjà acheté .
En ce moment, on agite un os, et tout le monde accoure, pour rester poli, on vous fait les poches et vous aimez ça... il n’y a qu’à lire l’actualité fu moment.