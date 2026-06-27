Sony va retirer 551 films et séries des bibliothèques PlayStation à partir du 1er septembre 2026, suite à l’expiration d’accords de licence avec StudioCanal. Les utilisateurs concernés perdront l’accès à des contenus pourtant achetés, sans remboursement ni compensation.Cette décision rappelle une réalité du numérique : acheter un film en ligne ne signifie pas toujours le posséder définitivement. Dans de nombreux cas, il s’agit simplement d’une licence d’utilisation pouvant être révoquée lorsque les accords commerciaux changent.Avec la disparition progressive des supports physiques, cette affaire relance les inquiétudes autour de la conservation des œuvres culturelles. Là où un disque reste utilisable indépendamment d’une plateforme, un contenu dématérialisé peut disparaître du jour au lendemain selon les choix des entreprises.