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Sony supprime 551 films
Sony supprime 551 films achetés sur le PlayStation Store : le débat sur la propriété numérique relancé

Sony va retirer 551 films et séries des bibliothèques PlayStation à partir du 1er septembre 2026, suite à l’expiration d’accords de licence avec StudioCanal. Les utilisateurs concernés perdront l’accès à des contenus pourtant achetés, sans remboursement ni compensation.

Cette décision rappelle une réalité du numérique : acheter un film en ligne ne signifie pas toujours le posséder définitivement. Dans de nombreux cas, il s’agit simplement d’une licence d’utilisation pouvant être révoquée lorsque les accords commerciaux changent.

Avec la disparition progressive des supports physiques, cette affaire relance les inquiétudes autour de la conservation des œuvres culturelles. Là où un disque reste utilisable indépendamment d’une plateforme, un contenu dématérialisé peut disparaître du jour au lendemain selon les choix des entreprises.

Kotaku - https://kotaku.com/playstation-store-movies-digital-studio-canal-terminator-2000711013
    tags : playstation sony film ps store
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    aeris201
    posted the 06/27/2026 at 04:57 AM by oreillesal
    comments (16)
    shinz0 posted the 06/27/2026 at 05:06 AM
    Les joies du démat
    jackfrost posted the 06/27/2026 at 05:22 AM
    Hâte de voir la proposition des futurs consoles à ce niveau là, pas très confiant. J'espère un lecteur et pas de la déco comme sur la switch 2.

    Bien content d'avoir fait mon pc
    nyseko posted the 06/27/2026 at 05:24 AM
    Il faudrait voir les conditions d'achats des films à l'époque, si c'était écrit que c'est une location à long terme lié aux droits d'exploitations accordés ou que c'était effectivement une vente, ce qui dans ce cas la serait une bonne et grosse arnaque de la part de Sony.

    Mais je suppose que c'était une location longue durée et non une vente, mais probablement pas clairement explicité.
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 05:29 AM
    Vive le physique. Encore une fois
    shambala93 posted the 06/27/2026 at 05:44 AM
    C’est pas la première fois qu’ils font ça. Étrangement ils ne le font pas pour le JV.
    ghouledheleter posted the 06/27/2026 at 05:45 AM
    jackfrost mais sur pc tu es en demat non?
    derno posted the 06/27/2026 at 05:46 AM
    les consomateurs ont fait leur choix....c'est pas faute d'avoir prévenu, voir même d'avoir eu des exemples concret (stadia, jeux streaming....je pense à toi kingdom heart, films...)
    olex posted the 06/27/2026 at 05:57 AM
    Et il y en a qui vont trouver des excuses derrière... Dommage.
    shinz0 posted the 06/27/2026 at 06:10 AM
    Physique ou piratage ou stream ou location
    N'achetez pas des films en démat
    pimoody posted the 06/27/2026 at 06:33 AM
    Sans remboursement ?
    Sur Apple Tv si ça disparaît du catalogue le film reste à toi dans ta bibliothèque au moins.
    shambala93 posted the 06/27/2026 at 06:44 AM
    pimoody
    Oui, jamais vu ça ailleurs que chez Sony pour leurs films.
    abookhouseboy posted the 06/27/2026 at 07:12 AM
    Une honte.

    Vive les Blu-ray.
    fdestroyer posted the 06/27/2026 at 07:13 AM
    Mais que j'aime ma vidéothèque quand je lis des inépties pareil...
    niflheim posted the 06/27/2026 at 07:31 AM
    jackfrost Bien content d'avoir fait mon pc

    Même chez le sacro-saint Steam, ça peut se produire https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/steam-devil-may-cry-magasin-519570

    C'est pour ça qu'on continuera à acheter le plus possible en physique pour le cinéma et pour le jeu vidéo, même les jeux indés en boite, en continuant à soutenir des boutiques comme Just For Games, Super Rare Games, Limited Run, Red Art Games, Pix'n Love, etc...


    Là je viens de recevoir le Blu-ray 3D d'Avatar 3

    Et autant dire qu'il est super collector celui là
    shambala93 posted the 06/27/2026 at 07:38 AM
    niflheim
    Sauf que tu peux quand même les télécharger, donc non, aucun rapport avec la suppression d’un produit déjà acheté .
    solarr posted the 06/27/2026 at 08:06 AM
    Dématérialisé = attrape-couillon, ce n’est pas faute d’en parler.

    En ce moment, on agite un os, et tout le monde accoure, pour rester poli, on vous fait les poches et vous aimez ça... il n’y a qu’à lire l’actualité fu moment.
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