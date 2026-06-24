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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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altendorf
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GTA 5 : la campagne marketing commence sur PS5


SIE et Rockstar Games travaillent ensemble pour offrir la meilleure expérience possible sur PS5 en tirant parti de ses fonctionnalités innovantes.


Depuis l’arrivée de Grand Theft Auto sur la première PlayStation en 1997, la série a marqué des générations de joueurs. Nous savons que les joueurs attendent avec impatience Grand Theft Auto VI, qui les emmènera dans l’État de Leonida, où se trouvent les rues baignées de néons de Vice City et bien d’autres lieux encore, dans l’évolution la plus vaste et la plus ambitieuse de la série à ce jour.


Grâce au partenariat étroit entre Sony Interactive Entertainment et Rockstar Games, Grand Theft Auto VI offrira la meilleure expérience sur PS5 en exploitant les fonctionnalités immersives de la console afin de proposer une aventure solo profondément captivante lors de sa sortie, le 19 novembre.


La PS5 vous place au cœur de l’univers du jeu grâce à la manette sans fil DualSense, qui réagit à vos actions et retranscrit dans le creux de vos mains les images, les sons et les sensations de l’histoire de Jason et Lucia. Le retour haptique de la manette procure des vibrations réactives, tandis que ses gâchettes adaptatives offrent une résistance dynamique. Le haut-parleur intégré de la manette ajoute également une dimension supplémentaire aux moments clés et aux interactions, les effets sonores diffusés par celle-ci étant renforcés par le retour haptique.


Avec l'aide de la technologie Tempest 3D AudioTech, vous pouvez vous immerger dans les paysages sonores uniques de Leonida. Des rues de Vice City aux événements qui se déroulent à travers tout l’État, ce positionnement audio d’une grande précision améliore votre perception et contribue à donner vie au monde qui vous entoure d’une manière inégalée. Grand Theft Auto VI exploite également le SSD ultra-rapide de la PS5, vous permettant de parcourir l’immense territoire de Leonida avec des temps de chargement quasi instantanés.


Grand Theft Auto VI marque un nouveau chapitre passionnant pour l’une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo, et nous sommes fiers de contribuer à offrir aux joueurs la meilleure expérience possible sur PS5. Pour les nouveaux venus souhaitant se lancer dans l’aventure, c’est aussi une excellente occasion de découvrir pourquoi la PS5 est le meilleur endroit pour jouer.


Les joueurs peuvent se procurer une PS5 ou une PS5 Pro sur direct.playstation.com ainsi que chez les revendeurs locaux. Nous avons hâte que le jeu arrive le 19 novembre et nous nous réjouissons de célébrer son lancement aux côtés de Rockstar Games et de la communauté PlayStation du monde entier.




PlayStation Blog - https://blog.playstation.com/2026/06/24/grand-theft-auto-vi-plays-best-on-ps5-november-19/
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    rogeraf
    posted the 06/24/2026 at 12:12 PM by altendorf
    comments (43)
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 12:13 PM
    Arf, je crois qu'il sort pas sur PS4 et switch lorraine
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 12:14 PM
    La douche froide commence aussi
    brook1 posted the 06/24/2026 at 12:16 PM
    Ça fait penser aux campagnes marketing des GTA à l'époque de la PS2
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 12:16 PM
    Aeris le taré du site !
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 12:17 PM
    Sony pourrait encore augmenter le prix des PS5 ça me choquerait pas
    yanssou posted the 06/24/2026 at 12:17 PM
    aeris201 et oui c'est con ça sort pas sur switch 2 tout comme Crimson Desert tu va en faire tout un foin.
    altendorf posted the 06/24/2026 at 12:18 PM
    aeris201 Parle pour toi la fleuriste.
    skuldleif posted the 06/24/2026 at 12:19 PM
    ouf ils en avaient besoin
    tellement content du monopole de sony
    jenicris posted the 06/24/2026 at 12:19 PM
    yanssou altendorf
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 12:20 PM
    Décidément depuis ce matin, je constate que GTA VI fait suer plus d’un

    Est-ce que c’est lié au fait que ça ne sort pas sur une certaine plateforme ?

    DAY ONE ! Et un passage sur la PS5 Pro pour remplacer ma PS5 Fat pour l’occasion

    Le GOTY 2027
    jenicris posted the 06/24/2026 at 12:21 PM
    marcus62
    Est-ce que c’est lié au fait que ça ne sort pas sur une certaine plateforme ?

    T'as tout compris
    walterwhite posted the 06/24/2026 at 12:22 PM
    Le 19 novembre, le combo GTA VI / PS5 Pro sera le summum

    aeris201 Tu pourras voir ce futur chef-d'oeuvre tourner depuis l'application youtube de ta Switch 2 ou ton PC
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 12:22 PM
    C'est déjà sorti un GTA moderne sur Mac ? Pensée pour les joueurs d'Apple
    natedrake posted the 06/24/2026 at 12:23 PM
    aeris201 Pleure pas, tu l'auras ton GTA VI... sur Switch 3.
    deathegg posted the 06/24/2026 at 12:23 PM
    skuldleif Chiale.

    shambala93 Sachant qu'il provoque sur l'autre article ceux qui achèteront pas le jeu à cause du code in box. Tu sens le mec qui veut juste sa dose de provocation pour se sentir exister.
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 12:23 PM
    jenicris : Je peux comprendre, passer à côté du jeu le plus attendu de la décennie que ça fasse suer certains.

    Le raz de marée GTA VI, on est pas prêt.

    Et depuis ce matin, je dis GOTY 2027, c’est GOTY 2026 que je veux plutôt écrire.
    brook1 posted the 06/24/2026 at 12:25 PM
    skuldleif C'est pas la faute de Sony si le grand public s'en cogne de ta Xbox, faut grandir à un moment donné, t'es d'une lourdeur à toujours te plaindre, pire que la canicule actuelle.
    supasaiyajin posted the 06/24/2026 at 12:25 PM
    J'ai lu qu'il y aurait bien 2 modes graphiques dont un en 60fps. Je ne sais pas si c'est officiel, cela dit.
    skuldleif posted the 06/24/2026 at 12:26 PM
    brook1 la faute de sony? tu te méprend ce n'est pas sony dont il est question
    vers0 posted the 06/24/2026 at 12:27 PM
    Ils pourront rajouter dans leur pub quil ny a pas besoin du lecteur physique pour jouer au jeu en physique du coup que la ps5 est moins chère.
    walterwhite posted the 06/24/2026 at 12:27 PM
    marcus62 GG à toi, la PS5 Pro c'est le top du top

    skuldleif Encore en train de chialer toi ? T'es pas sur le google Indien pour essayer de choper un compte Xbox à partager à 10 pour toucher le jeu moins cher ?
    skuldleif posted the 06/24/2026 at 12:28 PM
    il est question de personnes comme "chiale" année de naissance 1981
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 12:29 PM
    marcus62 moi ca me fait ni chaud ni froid un GTA à part que c'est beauuuu. Tu me dis choisi entre GTA ou Battlefield, je vais sur direct sur Battlefield !
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 12:29 PM
    vers0 Ils pourront rajouter dans leur pub quil ny a pas besoin du lecteur physique pour jouer au jeu en physique du coup que la ps5 est moins chère.



    deathegg posted the 06/24/2026 at 12:31 PM
    skuldleif année de naissance 1995 et même des gamins de 2 ans font moins de petites colères pathétiques que toi.
    xynot posted the 06/24/2026 at 12:36 PM
    J'ai les deux consoles mais ça sera sur Xbox pour 0€ grâce au programme rewards
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 12:37 PM
    yanssou Forcément ça ne sort pas sur sa pauvre Switch 2 si puissante
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 12:39 PM
    Mais oui ça fait rager ceux qui ne pourront pas jouer sans doute à l'un des plus grand jeu de l'histoire du JV c'est compréhensible
    zekk posted the 06/24/2026 at 12:40 PM
    et bien certains ont bien le seum
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 12:40 PM
    On rappel qu'à l'époque c'était MS qui avait fait le même coup avec GTA 5 qui était en lead platform sur Xbox360 et qui avait signé le contrat pour l'intégrer à toute la campagne marketing. Perso je trouve que dans les deux cas c'est ridicule surtout quand on parle d'un jeu multi-supports, mais stratégiquement parlant ça reste un gros coup pour le constructeur qui va profiter du partenariat pour écouler des consoles supplémentaires.
    altendorf posted the 06/24/2026 at 12:43 PM
    tripy73 Non c'était pour GTA 4. Sony a un deal marketing étendu avec Rockstar et ses jeux depuis Agent, exclusivité PS3 qui n'a jamais vu le jour.
    walterwhite posted the 06/24/2026 at 12:45 PM
    tripy73 Faux, GTA5 c'était avec SONY.
    yanssou posted the 06/24/2026 at 12:50 PM
    ouroboros4 à la prochaine gen de Nintendo
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 12:52 PM
    deathegg
    Me demande pourquoi Shanks ne le sanctionne pas. Ça fait des mois qu’il ne cesse de provoquer tout le temps comme un gosse.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 12:52 PM
    yanssou On aura des rumeurs sur GTA VII
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 12:54 PM
    ouroboros4
    Je ne sais pas si beaucoup de joueurs mettent un GTA dans leur Top 5.
    C’est un carton assurément mais je ne sais pas s’il y a la même attache qu’avec un Zelda, un TLOU ou encore même Red Dead.
    De mon côté je préfère les Red Dead à GTA et de loin.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 12:55 PM
    shambala93 Idem pour moi aussi RDR y'a pas photo
    deathegg posted the 06/24/2026 at 12:57 PM
    shambala93 Mais Shank l'a déjà éjecté plusieurs fois. Avant, il avait un autre pseudo et revenait sans arrêt (il met aeris parce que Guiguif l'a contredit et mis une PLS sur FF7 et FF16, il a jamais digéré qu'on a osé lui tenir tête et lui donner tort).

    Et maintenant, il utilise toute les méthodes possible pour revenir et qu'on le voit. Perso, il me rassure, je sais que tant que je suis pas tombé à son niveau, tout va bien.
    yanssou posted the 06/24/2026 at 12:57 PM
    ouroboros4 Ou read dead 3
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 12:58 PM
    yanssou Ce serait le rêve
    yanssou posted the 06/24/2026 at 12:59 PM
    ouroboros4 Avec un bully 2 ça serai fou
    hyoga57 posted the 06/24/2026 at 01:01 PM
    aeris201 Tes larmes sont succulentes.
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 01:54 PM
    altendorf walterwhite : yep désolé j'ai confondu avec le 4, mais ça change rien à mon avis sur ce genre de pratique et le fait que le 5 était dév avec la Xbox360 comme lead platform
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