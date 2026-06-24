SIE et Rockstar Games travaillent ensemble pour offrir la meilleure expérience possible sur PS5 en tirant parti de ses fonctionnalités innovantes.



Depuis l’arrivée de Grand Theft Auto sur la première PlayStation en 1997, la série a marqué des générations de joueurs. Nous savons que les joueurs attendent avec impatience Grand Theft Auto VI, qui les emmènera dans l’État de Leonida, où se trouvent les rues baignées de néons de Vice City et bien d’autres lieux encore, dans l’évolution la plus vaste et la plus ambitieuse de la série à ce jour.



Grâce au partenariat étroit entre Sony Interactive Entertainment et Rockstar Games, Grand Theft Auto VI offrira la meilleure expérience sur PS5 en exploitant les fonctionnalités immersives de la console afin de proposer une aventure solo profondément captivante lors de sa sortie, le 19 novembre.

La PS5 vous place au cœur de l’univers du jeu grâce à la manette sans fil DualSense, qui réagit à vos actions et retranscrit dans le creux de vos mains les images, les sons et les sensations de l’histoire de Jason et Lucia. Le retour haptique de la manette procure des vibrations réactives, tandis que ses gâchettes adaptatives offrent une résistance dynamique. Le haut-parleur intégré de la manette ajoute également une dimension supplémentaire aux moments clés et aux interactions, les effets sonores diffusés par celle-ci étant renforcés par le retour haptique.



Avec l'aide de la technologie Tempest 3D AudioTech, vous pouvez vous immerger dans les paysages sonores uniques de Leonida. Des rues de Vice City aux événements qui se déroulent à travers tout l’État, ce positionnement audio d’une grande précision améliore votre perception et contribue à donner vie au monde qui vous entoure d’une manière inégalée. Grand Theft Auto VI exploite également le SSD ultra-rapide de la PS5, vous permettant de parcourir l’immense territoire de Leonida avec des temps de chargement quasi instantanés.



Grand Theft Auto VI marque un nouveau chapitre passionnant pour l’une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo, et nous sommes fiers de contribuer à offrir aux joueurs la meilleure expérience possible sur PS5. Pour les nouveaux venus souhaitant se lancer dans l’aventure, c’est aussi une excellente occasion de découvrir pourquoi la PS5 est le meilleur endroit pour jouer.

Les joueurs peuvent se procurer une PS5 ou une PS5 Pro sur direct.playstation.com ainsi que chez les revendeurs locaux. Nous avons hâte que le jeu arrive le 19 novembre et nous nous réjouissons de célébrer son lancement aux côtés de Rockstar Games et de la communauté PlayStation du monde entier.

