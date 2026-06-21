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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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kevisiano
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Quel est votre perso principal préféré des GTA ?
J'ai vu cette image sur les réseaux. Niko Bellic ressort énormément de fois (oui je sais @ravyxxs) mais qu'en est-il de votre avis ?


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    posted the 06/21/2026 at 07:23 PM by kevisiano
    comments (17)
    marcus62 posted the 06/21/2026 at 07:31 PM
    Niko Bellic sans la moindre hésitation pour ma part.

    GTA IV est à ce jour mon GTA préféré. Devant Vice City qui arrive en deuxième position.

    Quelle claque monumentale GTA IV à l'époque
    judebox posted the 06/21/2026 at 07:36 PM
    Dommage qu'il n'ait pas les deux persos des deux extensions de GTA IV

    Hésitation entre CJ car San Andreas reste mon meilleur GTA, mais Niko Bellic est bien plus travaillé en tant que perso. Donc Niko Bellic
    walterwhite posted the 06/21/2026 at 07:40 PM
    Niko Bellic

    Bien aimé Micheal De Santa qui puise ses inspi dans Tony Soprano et Neil McCauley.
    vyse posted the 06/21/2026 at 07:42 PM
    niko belic , i killed people, i sold people..
    heracles posted the 06/21/2026 at 07:48 PM
    Niko Bellic
    mrponey posted the 06/21/2026 at 07:49 PM
    Je savais même pas qu'il s'appelait Claude
    stardustx posted the 06/21/2026 at 08:03 PM
    Niko Bellic (même si j'ai aussi une affection particulière pour Tommy Vercetti car Vice City reste mon GTA préféré)
    altendorf posted the 06/21/2026 at 08:25 PM
    Niko Bellic
    churos45 posted the 06/21/2026 at 08:31 PM
    Niko Bellic
    midomashakil posted the 06/21/2026 at 08:57 PM
    Niko Bellic
    marcus62 posted the 06/21/2026 at 08:59 PM
    Niko Bellic fait l’unanimité ici

    J’espère que les deux nouveaux héros seront aussi bien développés.
    oss137 posted the 06/21/2026 at 08:59 PM
    Niko bellic
    vohmp posted the 06/21/2026 at 09:27 PM
    tommy vercetti
    jeanouillz posted the 06/21/2026 at 09:54 PM
    Victor Vance et Johnny Klebitz.
    Les seuls qui me semblent réellement humains dans cette licence.
    Et Johnny notamment parce qu'en jouant a son aventure ça m'a beaucoup rappelé Sons Of Anarchy que shanks connait très bien
    alucardhellsing posted the 06/21/2026 at 10:04 PM
    1 TOMMY VERCETIIIIIIIIII

    2 TONY CIPRIANI

    3 CLAUDE SPEED
    22 posted the 06/21/2026 at 10:26 PM
    Tommy Vercetti
    soulfull posted the 06/21/2026 at 10:49 PM
    Niko bellic est le plus réussi et le plus abouti. Je dirais qu'à part Arthur Morgan,c'est le meilleur personnage de Rockstar.
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