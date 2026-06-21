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kevisiano
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Jeux finis
Quel est votre perso principal préféré des GTA ?
J'ai vu cette image sur les réseaux. Niko Bellic ressort énormément de fois (oui je sais @ravyxxs) mais qu'en est-il de votre avis ?
tags :
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posted the 06/21/2026 at 07:23 PM by
kevisiano
comments (
17
)
marcus62
posted
the 06/21/2026 at 07:31 PM
Niko Bellic sans la moindre hésitation pour ma part.
GTA IV est à ce jour mon GTA préféré. Devant Vice City qui arrive en deuxième position.
Quelle claque monumentale GTA IV à l'époque
judebox
posted
the 06/21/2026 at 07:36 PM
Dommage qu'il n'ait pas les deux persos des deux extensions de GTA IV
Hésitation entre CJ car San Andreas reste mon meilleur GTA, mais Niko Bellic est bien plus travaillé en tant que perso. Donc Niko Bellic
walterwhite
posted
the 06/21/2026 at 07:40 PM
Niko Bellic
Bien aimé Micheal De Santa qui puise ses inspi dans Tony Soprano et Neil McCauley.
vyse
posted
the 06/21/2026 at 07:42 PM
niko belic , i killed people, i sold people..
heracles
posted
the 06/21/2026 at 07:48 PM
Niko Bellic
mrponey
posted
the 06/21/2026 at 07:49 PM
Je savais même pas qu'il s'appelait Claude
stardustx
posted
the 06/21/2026 at 08:03 PM
Niko Bellic (même si j'ai aussi une affection particulière pour Tommy Vercetti car Vice City reste mon GTA préféré)
altendorf
posted
the 06/21/2026 at 08:25 PM
Niko Bellic
churos45
posted
the 06/21/2026 at 08:31 PM
Niko Bellic
midomashakil
posted
the 06/21/2026 at 08:57 PM
Niko Bellic
marcus62
posted
the 06/21/2026 at 08:59 PM
Niko Bellic fait l’unanimité ici
J’espère que les deux nouveaux héros seront aussi bien développés.
oss137
posted
the 06/21/2026 at 08:59 PM
Niko bellic
vohmp
posted
the 06/21/2026 at 09:27 PM
tommy vercetti
jeanouillz
posted
the 06/21/2026 at 09:54 PM
Victor Vance et Johnny Klebitz.
Les seuls qui me semblent réellement humains dans cette licence.
Et Johnny notamment parce qu'en jouant a son aventure ça m'a beaucoup rappelé Sons Of Anarchy que
shanks
connait très bien
alucardhellsing
posted
the 06/21/2026 at 10:04 PM
1 TOMMY VERCETIIIIIIIIII
2 TONY CIPRIANI
3 CLAUDE SPEED
22
posted
the 06/21/2026 at 10:26 PM
Tommy Vercetti
soulfull
posted
the 06/21/2026 at 10:49 PM
Niko bellic est le plus réussi et le plus abouti. Je dirais qu'à part Arthur Morgan,c'est le meilleur personnage de Rockstar.
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GTA IV est à ce jour mon GTA préféré. Devant Vice City qui arrive en deuxième position.
Quelle claque monumentale GTA IV à l'époque
Hésitation entre CJ car San Andreas reste mon meilleur GTA, mais Niko Bellic est bien plus travaillé en tant que perso. Donc Niko Bellic
Bien aimé Micheal De Santa qui puise ses inspi dans Tony Soprano et Neil McCauley.
J’espère que les deux nouveaux héros seront aussi bien développés.
Les seuls qui me semblent réellement humains dans cette licence.
Et Johnny notamment parce qu'en jouant a son aventure ça m'a beaucoup rappelé Sons Of Anarchy que shanks connait très bien
2 TONY CIPRIANI
3 CLAUDE SPEED