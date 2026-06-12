Des amis à moi qui travaillent dans un studio appartenant à Microsoft viennent d’être licenciés et ont été informés que le studio allait fermer... Quelle époque absurde nous vivons : ils ont acheté 500 studios pour finalement tous les fermer.

C’est un studio qui ne possède pas une grande licence, ce qui correspond à ce que nous avons lu récemment.

Un utilisateur de ResetEra nommé heger affirme que Microsoft va prochainement annoncer la fermeture de Compulsion Games. Au départ, il a déclaré :Lorsqu’un autre utilisateur du forum lui a demandé de quel studio il s’agissait précisément, il a répondu qu’il s’agissait de Compulsion Games (Contrast, We Happy Few, South of Midnight).Il a ensuite modifié son commentaire en disant uniquement :