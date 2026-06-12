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Compulsion Games pourrait fermer ses portes


Un utilisateur de ResetEra nommé heger affirme que Microsoft va prochainement annoncer la fermeture de Compulsion Games. Au départ, il a déclaré :

Des amis à moi qui travaillent dans un studio appartenant à Microsoft viennent d’être licenciés et ont été informés que le studio allait fermer... Quelle époque absurde nous vivons : ils ont acheté 500 studios pour finalement tous les fermer.


Lorsqu’un autre utilisateur du forum lui a demandé de quel studio il s’agissait précisément, il a répondu qu’il s’agissait de Compulsion Games (Contrast, We Happy Few, South of Midnight).

Il a ensuite modifié son commentaire en disant uniquement :

C’est un studio qui ne possède pas une grande licence, ce qui correspond à ce que nous avons lu récemment.
ResetERA - https://www.resetera.com/threads/xbox-game-studios-bethesda-abk-ot37-the-plans-the-plan-until-its-not-the-plan.1502515/page-198#post-156393529
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    posted the 06/12/2026 at 10:49 PM by altendorf
    comments (5)
    shanks posted the 06/12/2026 at 10:56 PM
    EN MÊME TEMPS !...
    skuldleif posted the 06/12/2026 at 10:56 PM
    ouch les pauvres ils ont quand meme une belle pate artistique
    skuldleif posted the 06/12/2026 at 10:57 PM
    negan https://www.resetera.com/threads/tom-henderson-gears-of-war-budget-is-insane-ive-heard-upwards-of-400-million-dollars.1550143/
    gros budget pour gears meme si pas étonnant
    churos45 posted the 06/12/2026 at 11:16 PM
    J'ai quand même bien aimé South of Midnight. Je m'attendais à pire vu les tests.
    Malheureusement leurs jeux sont pas très marquants...
    spartan1985 posted the 06/12/2026 at 11:24 PM
    7 putain de piges pour pondre South of Midnight.
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