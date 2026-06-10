Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, l’éditeur français Ubisoft préparerait une nouvelle vague de fermetures de studios et de licenciements touchant plusieurs divisions internes.Parmi les sites concernés, Ubisoft Winnipeg devrait fermer ses portes. Ouvert en 2018 afin de renforcer les capacités de développement du groupe au Canada, le studio comptait environ une centaine d’employés et avait récemment participé au développement de Rainbow Six Mobile.Même sort pour Ubisoft Belgrade. Fondé il y a une dizaine d’années, le studio serbe avait collaboré sur plusieurs productions majeures de l’éditeur, notamment Steep ou encore Skull & Bones.En parallèle, Ubisoft prévoirait également des suppressions de postes au sein de sa branche Global Publishing, ainsi qu’une réorganisation du studio de Barcelone, qui se concentrerait désormais exclusivement sur les futurs projets liés à la licence Rainbow Six.Au total, cette nouvelle phase de restructuration pourrait entraîner jusqu’à 380 licenciements à travers le groupe, qui emploie actuellement plus de 15.000 personnes dans le monde.Pour rappel, Ubisoft a déjà multiplié les restructurations depuis le début de l’année 2026, avec notamment la fermeture des studios Ubisoft Stockholm et Ubisoft Halifax en janvier, des suppressions de postes chez Massive Entertainment et RedLynx, environ 200 licenciements au sein des équipes parisiennes, de nouvelles réductions d’effectifs chez Ubisoft Toronto en février, ainsi que l’arrêt du développement de jeux chez Red Storm Entertainment ayant entraîné plus de 100 suppressions de postes. D’autres réductions d’effectifs auraient également touché Ubisoft Abu Dhabi ainsi que plusieurs divisions support du groupe.