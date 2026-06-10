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Ubisoft : encore des fermetures et des centaines de licenciements en vue



Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, l’éditeur français Ubisoft préparerait une nouvelle vague de fermetures de studios et de licenciements touchant plusieurs divisions internes.

Parmi les sites concernés, Ubisoft Winnipeg devrait fermer ses portes. Ouvert en 2018 afin de renforcer les capacités de développement du groupe au Canada, le studio comptait environ une centaine d’employés et avait récemment participé au développement de Rainbow Six Mobile.

Même sort pour Ubisoft Belgrade. Fondé il y a une dizaine d’années, le studio serbe avait collaboré sur plusieurs productions majeures de l’éditeur, notamment Steep ou encore Skull & Bones.

En parallèle, Ubisoft prévoirait également des suppressions de postes au sein de sa branche Global Publishing, ainsi qu’une réorganisation du studio de Barcelone, qui se concentrerait désormais exclusivement sur les futurs projets liés à la licence Rainbow Six.

Au total, cette nouvelle phase de restructuration pourrait entraîner jusqu’à 380 licenciements à travers le groupe, qui emploie actuellement plus de 15.000 personnes dans le monde.

Pour rappel, Ubisoft a déjà multiplié les restructurations depuis le début de l’année 2026, avec notamment la fermeture des studios Ubisoft Stockholm et Ubisoft Halifax en janvier, des suppressions de postes chez Massive Entertainment et RedLynx, environ 200 licenciements au sein des équipes parisiennes, de nouvelles réductions d’effectifs chez Ubisoft Toronto en février, ainsi que l’arrêt du développement de jeux chez Red Storm Entertainment ayant entraîné plus de 100 suppressions de postes. D’autres réductions d’effectifs auraient également touché Ubisoft Abu Dhabi ainsi que plusieurs divisions support du groupe.
Kotaku - https://kotaku.com/ubisoft-closing-two-studios-and-cutting-up-to-380-staff-as-tough-restructuring-continues-2000704940
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    posted the 06/10/2026 at 05:40 PM by altendorf
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    keiku posted the 06/10/2026 at 06:00 PM
    je pense qu'il vont fermer tous les studios les un après les autres pour juste garder rainbow 6 et assassin creed... et rainbow6 finira lui aussi par fermer un jour ou l'autre

    sinon s'il ne sont plus que 15 000 ca veut dire que déjà 1/4 de l'entreprise est déja partie
    vyse posted the 06/10/2026 at 06:00 PM
    logique les marchés ont votés..la sentance tombe. Tjrs pareil les tocards restent aux postes et ceux qui trinquent ce sont les opérationnels..
    magneto860 posted the 06/10/2026 at 06:07 PM
    Le jeu Ubisoft le plus marquant de ces dernières années pour moi c'est Monopoly Madness sur PS4 (2021). Ça me semble une bonne place pour le noter et si vous ne l'avez pas fait, je le recommande chaudement en famille.
    mibugishiden posted the 06/10/2026 at 06:09 PM
    Longue descente aux enfers.
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