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Un remake pour Les Simpsons Hit & Run ?



Le retour le plus attendu pourrait enfin devenir réalité : un remake de Les Simpson : Hit & Run !

- Un insider fiable (Jordan Middler) assure qu'Activision ressuscite ses classiques.

- Il affirme que « le jeu que tout le monde réclame désespérément est en cours ».

- Il a laissé un énorme indice dans son podcast en se quittant en disant qu'ils allaient faire un « hit and run ».

- Les développeurs du jeu original se sont récemment réunis sous un nouveau studio (New Radical Games).
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    skuldleif, tynokarts
    posted the 06/08/2026 at 07:56 PM by negan
    comments (3)
    negan posted the 06/08/2026 at 07:56 PM
    Le kiff que ca serait putain.
    escobar posted the 06/08/2026 at 08:16 PM
    L'original était génial vivement
    nobleswan posted the 06/08/2026 at 08:32 PM
    2003... Simpsons Hit & Run a la maison Freddy vs Jason a l'affiche au ciné quelle époque. Bref je m'égare mais je chiale si ça arrive
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