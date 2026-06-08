Le retour le plus attendu pourrait enfin devenir réalité : un remake de Les Simpson : Hit & Run !
- Un insider fiable (Jordan Middler) assure qu'Activision ressuscite ses classiques.
- Il affirme que « le jeu que tout le monde réclame désespérément est en cours ».
- Il a laissé un énorme indice dans son podcast en se quittant en disant qu'ils allaient faire un « hit and run ».
- Les développeurs du jeu original se sont récemment réunis sous un nouveau studio (New Radical Games).
tags :
posted the 06/08/2026 at 07:56 PM by negan