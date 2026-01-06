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Ça commence!!
Bon ben Sony commence apparement à glisser le message sur la restoration de l'ordre sur Playstation doucement mais surement, le message sur les exclues plus precisément (0:57)






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    tags : only on playstation
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    posted the 06/01/2026 at 05:09 PM by foxstep
    comments (15)
    jenicris posted the 06/01/2026 at 05:10 PM
    Ils ont fait machine arrière donc oui d'une manière ou d'une autre, ils vont commencer à le montrer
    beppop posted the 06/01/2026 at 05:14 PM
    Avec les derniers gros jeux de fin de gen (wolverine, santa monica et intergalactic) qui vont surement être montré demain ils vont en profiter pour remettre une couche
    cyr posted the 06/01/2026 at 05:16 PM
    jenicris ça annonce du bon pour la ps6.
    pcverso posted the 06/01/2026 at 05:19 PM
    Ca me dérange pas quil refasse des exclu mais qu'ils sortent vitent leur ps5 portable pour que je les fasses dessus .
    bennj posted the 06/01/2026 at 05:23 PM
    Du coup ils font la pub pour un moniteur PC made in Playstation alors qu'ils ont arrêté de balancer leurs jeux sur PC ? Il y a que moi qui trouve ca complètement con ?
    tlj posted the 06/01/2026 at 05:23 PM
    Esperons que des bonnes nouvelles à partir de maintenant
    balf posted the 06/01/2026 at 05:25 PM
    Après quoi !
    Il faut tout reconstruire mtn et ça demande du temps, et est ce que les fans suivront justement ?
    liberty posted the 06/01/2026 at 05:25 PM
    bennj c'est un moniteur pour PlayStation en réalité. Pour poser votre console sur votre Bureau... Oui y a un bug, parce que le PC on le met ou ? A cote ? ...
    romgamer6859 posted the 06/01/2026 at 05:25 PM
    bennj
    Oui.
    Beaucoup jouent sur console sur un moniteur, ça n'a rien de choquant.
    guiguif posted the 06/01/2026 at 05:26 PM
    bennj liberty Plein de gens jouent a la PS sur moniteur, moi le premier.
    liberty posted the 06/01/2026 at 05:27 PM
    romgamer6859 guiguif Je pensais que vous étiez plus TV et Consoles
    jenicris posted the 06/01/2026 at 05:28 PM
    cyr osef de la PS6. Que la gen actuelle dure, tout le monde ne souhaite que cela
    apejy posted the 06/01/2026 at 05:28 PM
    Je ne comprends pas vraiment ta quête Foxstep

    Tu as un souci particulier avec le PC ? C’est bien que Sony garde une identité, mais quand je te lis, j’ai surtout l’impression de voir une haine de gros gamin “agnagna et tac les PCistes”. Pitié quoi

    Au passage, tu apprendras qu'en général les PCistes s'en branlent total des exclus PS, ils n'iront pas courir acheter une PS5 pour autant.

    Mais de là t'astiquer à fond pour ça, c'est assez puéril putain...c'est chaud. Le fanboyisme t'a bien niqué le cerveau.
    romgamer6859 posted the 06/01/2026 at 05:31 PM
    liberty oui mais je parle en général justement pas de moi
    Beaucoup n'ont pas accès à la TV du salon et ont un petit coin bureau.
    bennj posted the 06/01/2026 at 05:32 PM
    guiguif romgamer6859 Ouais tu joues avec un moniteur quand t'as pas de thune. Sauf que là ton écran il va pas coûter 200 € hein. Et surtout encore une fois un moniteur c'est fait de base est fait pour jouer sur PC. L'image que ca renvoie c'est qu'avec un moniteur si tu le connectes sur un PC (sa fonctionnalité première hein) ben tu peux jouer aux jeux Playstation (tu peux mais pas celui à l'écran). Surtout quand tu mets bien en avant que ton écran il supporte le 240hz sur PC mais pas plus de 120hz sur PS5, et encore mieux qu'à la fin tu mets que c'est compatible PC/Mac (avec un PC bien mis en avant) et PS5.
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