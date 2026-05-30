Le nouveau jeu James Bond d'IO Interactive, 007 First Light, a coûte plus de 200 millions de dollars et a nécessité sept ans de développement, selon les rapports.Selon les rapports, cela dépasse le budget de développement combiné de la trilogie récente Hitman du studio.Le jeu s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires en ses premières .24 heures, ce qui en fait le jeu le plus vendu rapidement dans l'histoire d'I0 Interactive.