Le nouveau jeu James Bond d'IO Interactive, 007 First Light, a coûte plus de 200 millions de dollars et a nécessité sept ans de développement, selon les rapports.
Selon les rapports, cela dépasse le budget de développement combiné de la trilogie récente Hitman du studio.
Le jeu s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires en ses premières .24 heures, ce qui en fait le jeu le plus vendu rapidement dans l'histoire d'I0 Interactive.
"Et tout comme la narration, la musique et les visuels sont vraiment de très haut niveau. Cela montre vraiment qu'ils sont au sommet de leur art. Et ça a l'air tellement bon, j'ai l'impression de regarder des images de cette séquence de poursuite, la fameuse séquence de poursuite qu'ils ont montrée à l'E3.
Cela reste tellement impressionnant que cela peut rivaliser avec n'importe quoi aujourd'hui, Je veux dire, d'une certaine manière, les images de ce jeu tournant sur PS5 à 60 images par seconde sont plus belles que celles du James Bond
Le niveau de détail est comparable mais il se passe tellement de choses. La fidélité visuelle de tous ces objets, la physique, la vitesse, les effets spéciaux, l'animation, c'est tout simplement absurde"
Et après, il y en a qui s'étonne qu'en plus de The Last of Us Part I qui a été refait de zéro pour la PS5, Naugthy Dog compte aussi Uncharted Legacy of Thieves Collection et The Last of us Part II Remastered comme des sorties PS5 majeures
Vous êtes pas prêts pour Intergalactic, vous allez voir un jeu PS6 en avant première, qui aura bien sûr une version Remastered sur next gen, donc faudra pas venir raconter n'importe quoi la prochaine fois, n'est-ce pas les Gasmok2 et 51love
"Et tout comme la narration, la musique et les visuels sont vraiment de très haut niveau. Cela montre vraiment qu'ils sont au sommet de leur art. Et ça a l'air tellement bon, j'ai l'impression de regarder des images de cette séquence de poursuite, la fameuse séquence de poursuite qu'ils ont montrée à l'E3.
Cela reste tellement impressionnant que cela peut rivaliser avec n'importe quoi aujourd'hui, Je veux dire, d'une certaine manière, les images de ce jeu tournant sur PS5 à 60 images par seconde sont plus belles que celles du James Bond
Le niveau de détail est comparable mais il se passe tellement de choses. La fidélité visuelle de tous ces objets, la physique, la vitesse, les effets spéciaux, l'animation, c'est tout simplement absurde"
Et après, il y en a qui s'étonne qu'en plus de The Last of Us Part I qui a été refait de zéro pour la PS5, Naugthy Dog compte aussi Uncharted Legacy of Thieves Collection et The Last of us Part II Remastered comme des sorties PS5 majeures
Vous êtes pas prêts pour Intergalactic, vous allez voir un jeu PS6 en avant première, qui aura bien sûr une version Remastered sur next gen, donc faudra pas venir raconter n'importe quoi la prochaine fois, n'est-ce pas les Gasmok2 et 51love[/url] comme ici https://www.gamekyo.com/blog_article485817.html où vous étiez plus que ridicules