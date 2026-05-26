Ça n’aurait besoin d’aucune clarification si les gens arrêtaient de sortir mes réponses de leur contexte en les accompagnant de tweets et de titres totalement trompeurs. J’ai dit que Sony n’avait pas donné son feu vert à Destiny 3 à cause du coût. Quelqu’un a évoqué le fait que Sony avait un problème avec le coût de Destiny 3, mais pas avec ceux de Naughty Dog. J’ai dit bien sûr qu’ils avaient un problème avec les coûts de Naughty Dog. Et d’une manière ou d’une autre, une grande partie d’Internet a interprété ça comme si Sony était en colère contre Naughty Dog ?? Absurde.

Sony, comme la plupart des studios, a un problème avec des coûts de développement qui dépassent les 300 millions de dollars et des délais qui s’étendent au-delà de cinq ans.

Dans quel monde cela pourrait-il être compris comme le fait que Sony “aurait un problème spécifiquement avec Naughty Dog”, alors que toute la discussion de départ porte sur quelqu’un qui se demande pourquoi Sony n’aurait de problème qu’avec Bungie, et que ma réponse consiste justement à dire que ce n’est pas le cas ? Le sens de ma réponse est simplement que Sony, comme d’autres géants de l'industrie, a un problème avec les budgets qui explosent et les délais qui s’allongent, peu importe où cela arrive.

Ce n’est rendu ambigu que si on sort la réponse de son contexte et qu’on lui donne un titre trompeur sur Era ou Reddit.

Face à l’emballement médiatique autour de ses récents propos sur Naughty Dog et aux tentatives d’y voir une nouvelle narrative négative à l’encontre de Sony, Jason Schreier a tenu à rappeler le contexte de ses déclarations :