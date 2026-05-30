- Bonjour à tous, parce qu'il fait très chaud en ce moment, je vous propose 20 niveaux désertique que j'adore dans les jeux, dans le désordre (Top en vrac) avec aussi des jeux en monde ouvert, sur ce c'est partit !
Ce top sera en deux parties.
20) Chapitre 15 de Fire Emblem
- Le seul niveau désertique du jeu et il est très sympa. Les unités à cheval seront totalement inutile ici, vu qu'avec le sable ils pourront pas avancer. Le boss, le Laguz tigre Muarim m'aura bien fait galérer. Un petit secret pour débloquer le Bretteur Stephan dans ce niveau, en lui parlant uniquement avec Leth, impossible à savoir sans soluce x)
19) Désert Sec Sec de Mario Kart Double Dash
- La seule course désertique du jeu et elle est excellente, elle est d'ailleurs moins bien sur le 8 parce qu'ils ont virer la tornade les cons. J'aime beaucoup la musique, et j'adorais poussé les autres karts dans la tornade xD
18 ) Shamar de Sonic Unleashed
- Aller à toute vitesse dans les dunes était vraiment très sympa, et le niveau était super joli en plus de ça, avec de très belles couleurs.
17) Désert des Didgeridoss de Rayman Origins
- J'ai adoré ce mélange désert/musique dans une DA et une ambiance que je trouve sublime. Certaines phases de plate forme était loin d'être simple d'ailleurs.
16) Planète Tabora de Ratchet et Clank 2
- Il ya 2 grand déserts dans le jeu, celui là et l'autre qui est un désert de glace. C'est celui là qui nous intéresse aujourd'hui. Après avoir été trahi par Fizzwidget, Ratchet devra se démerder pour réparer son vaisseau en récupérant des cristaux. Le problème, c'est que ces cristaux sont gardés par des grosses bestioles dangereuses qui tirent des lasers avec leur gros nœil... J'ai adoré ce niveau qui fait un peu "flippé" vu la grandeur.
15) Le désert de Jak 3
- Les Terres Pelées de son vrai nom (pas le joueur de foot) est un immense désert qui est juste à côté de Spargus. Jak et Daxter seront souvent obligés de le traverser pour atteindre différents objectifs comme les nids de Métal Heads, le Temple des Moines etc... Ce que j'ai préféré dans ce désert, c'est bien évidemment la conduite des Buggys !
14) Désert D'Agon de Metroid Prime 2
- Un excellent niveau qui est quand même bien difficile, et qu'on sera amené à traverser 2 fois, l'un en normal et l'autre en version Ether Sombre. J'avais adoré la musique et l'ambiance et le boss de la zone était très sympa à affronter aussi.
13) La Deuxième zone désertique de Stellar Blade
- Je la préfère à la première, déjà parce que je la trouve plus jolie et aussi parce qu'elle est plus intéressante d'un point de vue game design. J'aimais beaucoup aller me détendre après les combats sur l'oasis pour aller pécher du poissons. Je crois que c'est dans cette zone que l'on affronte une deuxième fois le Naytiba D'élite qui lance des éclairs. La musique était également très sympa.
- La deuxième zone ouverte du jeu est excellente et les missions rencontrées également. J'avais adoré le personnage de Landon Ricketts notamment, ou encore le salopard qui nous trahi, Da Santa. Et les paysages étaient magnifique.
11) Éclair de Djinny de Astro Bot
- Un de mes niveaux préférés du jeu avec son ambiance Aladdin. Si au début, tout est calme, ça va rapidement dégénérer et on va se faire embarquer dans une tornade créé par un génie, qu'on va devoir combattre à la fin du niveau.
Voilà pour cette première partie, la suite prochainement !
- Xenogears le grand désert de la map, juste flippant, on savait pas ou aller quoi rencontrer.
- Secret of mana désert, rien que pour le ship et boss a moto, et musique toujours aussi sublime.
- Visions of mana Zawhak Desert, parce que la magie mana y est très chouette.
-Xenoblade, tous ceux qui ont une partie désert, voilà, c'est tout, c'est beau, c'est vivant, c'est un univers que j'adore.
- Zelda ocarina of time, bon classique du classique.
-Wild arms 2 le désert avec l'énorme crevasse.
- Mario bros 2, ma rencontre avec les énormes cactus.
Bon j'en oublie pleins, tellement le désert est présent en jeu vidéos, je connais pas tes jeux pour certains, mais je comprends que cela t'a marqué.