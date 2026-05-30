- Bonjour à tous, parce qu'il fait très chaud en ce moment, je vous propose 20 niveaux désertique que j'adore dans les jeux, dans le désordre (Top en vrac) avec aussi des jeux en monde ouvert, sur ce c'est partit !Ce top sera en deux parties.20)- Le seul niveau désertique du jeu et il est très sympa. Les unités à cheval seront totalement inutile ici, vu qu'avec le sable ils pourront pas avancer. Le boss, le Laguz tigre Muarim m'aura bien fait galérer. Un petit secret pour débloquer le Bretteur Stephan dans ce niveau, en lui parlant uniquement avec Leth, impossible à savoir sans soluce x)19)- La seule course désertique du jeu et elle est excellente, elle est d'ailleurs moins bien sur le 8 parce qu'ils ont virer la tornade les cons. J'aime beaucoup la musique, et j'adorais poussé les autres karts dans la tornade xD18 )- Aller à toute vitesse dans les dunes était vraiment très sympa, et le niveau était super joli en plus de ça, avec de très belles couleurs.17)- J'ai adoré ce mélange désert/musique dans une DA et une ambiance que je trouve sublime. Certaines phases de plate forme était loin d'être simple d'ailleurs.16)- Il ya 2 grand déserts dans le jeu, celui là et l'autre qui est un désert de glace. C'est celui là qui nous intéresse aujourd'hui. Après avoir été trahi par Fizzwidget, Ratchet devra se démerder pour réparer son vaisseau en récupérant des cristaux. Le problème, c'est que ces cristaux sont gardés par des grosses bestioles dangereuses qui tirent des lasers avec leur gros nœil... J'ai adoré ce niveau qui fait un peu "flippé" vu la grandeur.15)- Les Terres Pelées de son vrai nom (pas le joueur de foot) est un immense désert qui est juste à côté de Spargus. Jak et Daxter seront souvent obligés de le traverser pour atteindre différents objectifs comme les nids de Métal Heads, le Temple des Moines etc... Ce que j'ai préféré dans ce désert, c'est bien évidemment la conduite des Buggys !14)- Un excellent niveau qui est quand même bien difficile, et qu'on sera amené à traverser 2 fois, l'un en normal et l'autre en version Ether Sombre. J'avais adoré la musique et l'ambiance et le boss de la zone était très sympa à affronter aussi.13)- Je la préfère à la première, déjà parce que je la trouve plus jolie et aussi parce qu'elle est plus intéressante d'un point de vue game design. J'aimais beaucoup aller me détendre après les combats sur l'oasis pour aller pécher du poissons. Je crois que c'est dans cette zone que l'on affronte une deuxième fois le Naytiba D'élite qui lance des éclairs. La musique était également très sympa.[video]https://www.youtube.com/live/agCabyPNQYg?is=bNrr7rwH7oh1X4xF[/video]12)- La deuxième zone ouverte du jeu est excellente et les missions rencontrées également. J'avais adoré le personnage de Landon Ricketts notamment, ou encore le salopard qui nous trahi, Da Santa. Et les paysages étaient magnifique.11)- Un de mes niveaux préférés du jeu avec son ambiance Aladdin. Si au début, tout est calme, ça va rapidement dégénérer et on va se faire embarquer dans une tornade créé par un génie, qu'on va devoir combattre à la fin du niveau.Voilà pour cette première partie, la suite prochainement !