J'avais un Pensa Bem avec un des 2 livres Sonic haha, j'aimerais bien en racheter un mais j'ai été vite découragé par l'import.Pour l'anecdote personnelle, on avait le dessin animé Super Mario World à la télé mais à chaque fois je me levais trop tard et du coup je tombais sur Les Razmoket. Ma mère avait demandé à mon beau père d'acheter la SNES américaine et je l'ai eu pour Noël. Mon exemplaire de Super Mario Kart est brésilien et ne marchait pas dessus alors on avait demandé à une "spécialiste" de fixer la console, bref haha.