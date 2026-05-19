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JDG - SEGA au Brésil


J'avais un Pensa Bem avec un des 2 livres Sonic haha, j'aimerais bien en racheter un mais j'ai été vite découragé par l'import.

Pour l'anecdote personnelle, on avait le dessin animé Super Mario World à la télé mais à chaque fois je me levais trop tard et du coup je tombais sur Les Razmoket. Ma mère avait demandé à mon beau père d'acheter la SNES américaine et je l'ai eu pour Noël. Mon exemplaire de Super Mario Kart est brésilien et ne marchait pas dessus alors on avait demandé à une "spécialiste" de fixer la console, bref haha.
    tags : sega
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    posted the 05/19/2026 at 03:38 PM by masharu
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