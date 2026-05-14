Notre équipe créative continue d’explorer une nouvelle expérience de jeu captivante qui rendra justice à l'univers de Tolkien. Nous travaillons en étroite collaboration avec les détenteurs des droits de la Terre du Milieu et nous restons très enthousiastes à propos de cette licence.

Le MMO Le Seigneur des Anneaux d’Amazon Games est officiellement annulé. Annoncé en 2023 en partenariat avec Embracer Group via Middle-earth Enterprises, il n’aura jamais dépassé un stade de développement suffisamment avancé pour aboutir.Dans un communiqué transmis à Eurogamer, Jeff Grubbs, le responsable de la division jeux vidéo chez Amazon, confirme néanmoins que la filiale jeu vidéo du géant du commerce ne tourne pas totalement la page :Selon plusieurs sources internes citées par Eurogamer, le MMO aurait connu une longue phase de développement très limitée, avec une petite équipe pendant plusieurs années avant de passer en pré-production tardivement. Le projet aurait ensuite été brièvement relancé avec l’arrivée de nombreuses recrues issues de New World, avant d’être stoppé net par une restructuration majeure et une vague de licenciements chez Amazon Games en 2025.Toujours selon ces témoignages, la stratégie interne aurait évolué vers l’abandon de plusieurs projets AAA, en particulier les MMO, laissant les équipes restantes concentrées sur la maintenance de jeux existants comme Lost Ark, Throne and Liberty ou encore New World, dont la fin de service est désormais attendue pour 2027.En parallèle, plusieurs rumeurs évoquent encore de nouveaux projets Le Seigneur des Anneaux chez d’autres studios comme Warhorse Studios ou Crystal Dynamics.