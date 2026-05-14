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Amazon enterre son MMO Le Seigneur des Anneaux


Le MMO Le Seigneur des Anneaux d’Amazon Games est officiellement annulé. Annoncé en 2023 en partenariat avec Embracer Group via Middle-earth Enterprises, il n’aura jamais dépassé un stade de développement suffisamment avancé pour aboutir.

Dans un communiqué transmis à Eurogamer, Jeff Grubbs, le responsable de la division jeux vidéo chez Amazon, confirme néanmoins que la filiale jeu vidéo du géant du commerce ne tourne pas totalement la page :

Notre équipe créative continue d’explorer une nouvelle expérience de jeu captivante qui rendra justice à l'univers de Tolkien. Nous travaillons en étroite collaboration avec les détenteurs des droits de la Terre du Milieu et nous restons très enthousiastes à propos de cette licence.


Selon plusieurs sources internes citées par Eurogamer, le MMO aurait connu une longue phase de développement très limitée, avec une petite équipe pendant plusieurs années avant de passer en pré-production tardivement. Le projet aurait ensuite été brièvement relancé avec l’arrivée de nombreuses recrues issues de New World, avant d’être stoppé net par une restructuration majeure et une vague de licenciements chez Amazon Games en 2025.

Toujours selon ces témoignages, la stratégie interne aurait évolué vers l’abandon de plusieurs projets AAA, en particulier les MMO, laissant les équipes restantes concentrées sur la maintenance de jeux existants comme Lost Ark, Throne and Liberty ou encore New World, dont la fin de service est désormais attendue pour 2027.

En parallèle, plusieurs rumeurs évoquent encore de nouveaux projets Le Seigneur des Anneaux chez d’autres studios comme Warhorse Studios ou Crystal Dynamics.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/amazon-cancelled-lord-of-the-rings-mmo-new-game-experience
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    posted the 05/14/2026 at 10:07 PM by altendorf
    comments (16)
    skuldleif posted the 05/14/2026 at 10:09 PM
    l'impression d'avoir deja vu cette news il y a des mois voire annees
    adamjensen posted the 05/14/2026 at 10:23 PM
    Ce serait bien aussi d’enterrer la série.
    altendorf posted the 05/14/2026 at 10:27 PM
    skuldleif Cela fait un moment que cela tourne mais Amazon n'avait jamais pris la parole avant maintenant
    skuldleif posted the 05/14/2026 at 10:29 PM
    altendorf ah ok autant pour moi ,dans ma tete j'avais deja perdu espoir
    sandman posted the 05/14/2026 at 10:49 PM
    vu l'echec de new world, forcément amazon va pas se lancer dans un autre échec d'un MMO. Même si la licence est suffisamment connu pour que ca marche au début.

    Y'a pas eu un bon jeu sorti des studios amazon, c'est quand même grave de claquer du fric pour monter des studios et au final y'a aucun projet intéressant qui en ressort depuis 10 ans...
    spartan1985 posted the 05/14/2026 at 11:01 PM
    Plus qu'a espérer que les jeux solos notamment chez Warhorse soit assez avancés.
    Abusé que l'on ait pas eut de jeux LSdA depuis des années.
    burningcrimson posted the 05/14/2026 at 11:48 PM
    H ey Im not surprised !
    keiku posted the 05/15/2026 at 03:50 AM
    que d'argent gaspillé
    darkxehanort94 posted the 05/15/2026 at 05:12 AM
    L'autre MMO est immortel.
    abookhouseboy posted the 05/15/2026 at 06:09 AM
    adamjensen carrément, en plus ils investissent dedans des sommes folles alors que l'audience semble être vraiment médiocre.
    shambala93 posted the 05/15/2026 at 07:24 AM
    On le savait déjà
    shambala93 posted the 05/15/2026 at 07:26 AM
    sandman
    Un échec ou le jeu remontait la pente avec des excellents retours et une augmentation constante des joueurs avec Aeternum. Seul mmo action et au moment où tout allait bien, ils ont tout démoli pour l’iA. Faut pas raconter n’importe quoi.
    adamjensen posted the 05/15/2026 at 09:44 AM
    abookhouseboy
    altendorf posted the 05/15/2026 at 10:33 AM
    shambala93 Oui mais pas de manière officielle, là Amazon a enfin acté la chose.
    sandman posted the 05/15/2026 at 10:55 AM
    shambala93 bugs à foison, pvp cassé, contenu endgame faible, changement de gamedesign en cours de route... etc etc
    Ca c'est le jeu en lui même.

    Et niveau retours joueurs, on est passé de 913K à sa sortie à 100k en 1 mois, ta sortie du dlc qui a soit disant reboosté les retours des joueurs bah c'est 60k à sa sortie, donc meh, et là on est sur 800 joueurs...Je parle de steam... Qui donne une grosse indication sur la tendance d'un jeu...
    donc je veux bien dire n'importe quoi, mais quand on cherche un peu ni les retours joueurs sont excellents (ca parle surtout de mid MMO sans endgame) ni les joueurs actifs ne sont par milliers comme devrait l'être un mmo.

    https://steamdb.info/app/1063730/charts/#max
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 02:36 PM
    Y a pas un nouveau film en prod ?
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