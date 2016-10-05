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Uncharted 4 : A Thief's End
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name : Uncharted 4 : A Thief's End
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
multiplayer : oui
european release date : 05/10/2016
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ouroboros4
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Uncharted 4 : A Thief's End a 10 ans!

10 ans se sont déjà écoulées depuis sa sortie sur PlayStation 4 le 10 mai 2016!
Une fin en apothéose pour le grand explorateur Nathan Drake, qui nous aura fait découvrir El Dorado, Shambhala, l'Atlantide des sables(Iram) et enfin Libertalia!
Et pourtant même 10 ans plus tard le jeu reste encore une véritable claque graphique ainsi qu'une mise en scène parfaitement maîtrisée!

Une saga qui s'est définitivement arrêtée avec la sortie du stand alone Uncharted Lost Legacy.
Depuis plus aucune trace de notre célèbre aventurier et de ses amis, même si des rumeurs assez persistantes parlent d'un nouveau Uncharted.

Bref, joyeux anniversaire Nate, Elena et Sully!
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    walterwhite
    posted the 05/10/2026 at 08:55 AM by ouroboros4
    comments (9)
    natedrake posted the 05/10/2026 at 09:15 AM
    Déjà, le temps passe tellement vite.
    bladagun posted the 05/10/2026 at 09:30 AM
    Purée c'est abusé
    shambala93 posted the 05/10/2026 at 09:34 AM
    Je vais me faire pourrir mais je l’ai largement préféré à TLOU 2.
    taiko posted the 05/10/2026 at 09:47 AM
    Et il met toujours une claque technique...
    shanks posted the 05/10/2026 at 09:57 AM
    2 chapitres de trop qui ont brisé un peu le rythme, mais un épisode incroyable.
    jf17 posted the 05/10/2026 at 10:02 AM
    shambala93 je suis d'accord avec toi
    niflheim posted the 05/10/2026 at 10:04 AM
    J'ai relancé Uncharted 4 dans sa version PS5 en mode fidélité + VRR, histoire de tester la Sony Bravia 8 II QD-OLED, la meilleure TV de 2025 avec un des plus beau jeu du monde.
    LA claque ! c'est juste incroyable ! ça n'a pas vieillit. A chaque sortie de jeu, Naughty Dog prennent une avance considérable. Il aura fallut attendre 10 ans pour voir débarquer un jeu comparable, avec le prochain 007. Pareil pour The Last of Us (Part I & Part II)

    Intergalactic, ça va faire mal aussi :
    https://achievementindustry.com/en/articles/category/actualite/nouvelles-de-l-industrie/hideo-kojima-dans-intergalactic-naughty-dog-devoile-une-nouvelle-licence-ps5


    https://www.naughtydogmag.fr/intergalactic-the-heretic-prophet-en-attendant-la-prise-de-parole-de-naughty-dog-tati-gabrielle-et-troy-baker-se-montrent-tres-bavards/
    walterwhite posted the 05/10/2026 at 10:35 AM
    C’est comme si c’était hier.

    Quel épisode, quelle claque, quelle maitrise de la part des Dogs et quelle évolution des personnages
    benichou posted the 05/10/2026 at 10:35 AM
    Cet épisode était une purge à faire. The lost legacy est 10 fois mieux à tous les niveaux.
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