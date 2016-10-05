10 ans se sont déjà écoulées depuis sa sortie sur PlayStation 4 le 10 mai 2016!Une fin en apothéose pour le grand explorateur Nathan Drake, qui nous aura fait découvrir El Dorado, Shambhala, l'Atlantide des sables(Iram) et enfin Libertalia!Et pourtant même 10 ans plus tard le jeu reste encore une véritable claque graphique ainsi qu'une mise en scène parfaitement maîtrisée!Une saga qui s'est définitivement arrêtée avec la sortie du stand alone Uncharted Lost Legacy.Depuis plus aucune trace de notre célèbre aventurier et de ses amis, même si des rumeurs assez persistantes parlent d'un nouveau Uncharted.Bref, joyeux anniversaire Nate, Elena et Sully!